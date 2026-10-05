Los creadores de Linternas abordan el final de Hal Jordan y el futuro de John Stewart - HBO MAX

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

El octavo y último episodio de la, por ahora, única temporada de Linternas ha dejado un agridulce sabor de boca entre los fans del DCU. Tras el desenlace, Chris Mundy, creador de la serie, junto a Damon Lindelof y Tom King, han abordado el destino de Hal Jordan (Kyle Chandler) y el futuro de John Stewart (Aaron Pierre).

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

"Nunca hubo una versión del final más centrada en la acción" , afirmó Mundy a Mallory Ruby de The Ringer en un evento para la prensa del final de Linternas, tal y como informa The Hollywood Reporter. "Si hubiéramos conseguido transmitir la emoción de [Hal y John] habríamos cumplido nuestro objetivo", añadió, acompañado de Chandler y Pierre.

"[La acción por la acción] habría sido una distracción y un error en vez de una emoción", destacó Mundy a continuación. Para Lindelof, el instante de mayor acción en la serie sucede durante la batalla de Rushville con la Manhunter en el 1x05, y que está a la altura de las grandes secuencias dentro del género de los superhéroes.

"Si tuviéramos que hacer una película de Linternas de dos horas, tendríamos que reservar el tercer acto para una gran secuencia de acción espectacular y, después, dedicar dos o tres minutos al desenlace", explicó.

"Nosotros pudimos desarrollar ese desenlace a lo largo de los tres últimos episodios", añadió el también creador de The Letfovers y Watchmen.

Por su parte, Tom King, también cocreador de la serie junto a Mundy y Lindelof, y responsable de plantear desde el principio ese enfoque más terrenal y cercano a True Detective para explorar el universo de Linterna Verde, explicó que uno de los principales objetivos desde el primer momento fue huir de los clichés.

"Una de nuestras prioridades desde el principio fue evitar los clichés a toda costa. Hacen que las historias resulten predecibles y contribuyen a esa sensación de agotamiento con el género de superhéroes sobre la que tanto se ha escrito", destacó. "Por eso, Linternas no es lo que uno espera que sea, y precisamente eso es lo que ha definido a la serie desde el principio", argumentó King.

LOS DESTINOS DE HAL JORDAN Y JOHN STEWART

En cuanto al desenlace final de Jordan, el octavo episodio descubre que Noah, el hijo de la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald) por miedo de que le revelase a su madre su verdadera naturaleza, ya que sabía que no lo iba a dejar estar, aunque esta se responsabiliza como la verdadera responsable de la muerte de Hal. "No creo que haya habido realmente otro final", respondió Mundy.

"El final del piloto es que Hal Jordan está muerto, y en los primeros días sabíamos que no queríamos que fuera un engaño", aseguró Lindelof. "Para que toda la progresión emocional se sintiera real, merecida y vivida, nos mantuvimos fieles a esa decisión. No íbamos a engañar al público con un giro de última hora", expresó.

Ya en lo que al destino de John Stewart respecta, el capítulo muestra cómo tras descubrir la verdad sobre la muerte de su compañero, decide asumir su legado. De hecho, crea su propio juramento y adopta una filosofía basada en la aceptación del miedo en vez de rehuirlo y operar como un Linterna independiente, tal y como le explica a Guy Gardner (Nathan Fillion).

"John ya no es exactamente un Linterna Verde. Utiliza una linterna no autorizada que incorpora elementos del amarillo y del miedo", afirmó King. "es una creación absolutamente única que él mismo eligió", explicó. "Así que conseguir su propio juramento único parecía encajar muy bien con la historia y con hacia dónde vamos a partir de aquí", apuntó King. "Cuando miras todas las jerarquías a las que ha servido John -sus exigentes padres, los Guardianes, los Marines, el Cuerpo de Linternas Verdes-, finalmente tiene que existir en sus propios términos", destacó Lindelof.