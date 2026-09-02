Linternas, tachada de 'woke': ¿Es Hal Jordan un superhéroe "racista"? - HBO MAX

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de la buena acogida general, el tercer episodio de Linternas no ha sido bien recibido por algunos espectadores más conservadores que, una vez más, han tildado la nueva serie de DC de 'woke'. Algo que, en todo caso, la guionista del capítulo ya esperaba. Por otra parte, hay quienes, ante la nueva historia de origen de John Stewart, que hace un mayor hincapié sobre el factor racial, han censurado las actitudes de Hal Jordan que consideran racista, contribuyendo así a avivar aún más la polémica.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Me topé con gente que calificaba la serie de 'woke', y había personas que incluían viñetas en las reacciones y los comentarios, y eran viñetas de John Stewart de los años 70", expresó la guionista responsable del tercer capítulo, Vanessa Baden Kelly, en una entrevista concedida a The Wrap. "Él llamando a la gente 'blanquito', oponiéndose a las guerras, y yo pensaba: 'Dios mío'. Leí un montón, pero no pude leerlo todo, y te dices: 'Es verdad, tenlo siempre presente: así es como ha sido John Stewart desde siempre'", explicó.

El capítulo 3 de Linternas se centra en el pasado de John y cómo este es entrenado desde pequeño para convertirse en el próximo Linterna Verde, después de que su padre perdiera la oportunidad de ganarse el anillo al mostrar miedo durante la selección. Los padres de John opinan que Hal solo ganó el puesto por ser un hombre blanco lo suficientemente privilegiado como para no conocer el miedo, una idea que, aunque no deja de ser la perspectiva de los Stewart, ha enfadado a muchos fans.

Así, hay quien ha criticado estas decisiones creativas, señalando que no solo hacen parecer a Hal indigno del anillo, sino que también le restan valor a John, presentándolo como un producto de la obsesión de sus padres en vez de alguien con voluntad y méritos propios.

"La serie realmente quiere convertir esto en un enfrentamiento racial y avivar la polémica. A cambio de eso, han menospreciado a John Stewart y a Hal Jordan", se quejó un usuario en X, antes Twitter. "Hay innumerables cuestiones sociales, raciales y críticas que podrían explorarse con estos personajes, algo que siempre se ha hecho en los cómics, sin necesidad de menospreciar toda la tradición de los Linternas Verdes en el Universo DC", agregó.

A lore inteira do John Stewart na série é que o Hal destruiu a vida da família dele por ser "privilegiado".



O John Stewart está destinado a virar o Lanterna Verde no lugar do Hal por reparação ao pai dele(que foi escolhido antes do Hal).



Tudo de especial sobre o John Stewart… pic.twitter.com/NqjODYeKea — Peter (@peterjordan) August 31, 2026

¿ES HAL JORDAN CANÓNICAMENTE RACISTA?

Por otro lado, a raíz de las conversaciones generadas por la serie de HBO Max, Frankey Smith, la presentadora del podcast DC Studios Showcase: The Official Podcast, expresó recientemente una opinión controvertida. "Siento tener que decíroslo, pero Hal es, efectivamente, un poco racista", escribió en su cuenta de Threads, apoyando más tarde su punto de vista ante un fan en desacuerdo con un fragmento de los cómics y recomendándole ver algo menos complejo como La Patrulla Canina.

how do you host an official dc podcast and say this pic.twitter.com/qPdzH82QQb — CBMCringe (@CBMCringe) September 1, 2026

Las viñetas que compartió Smith muestran a un hombre negro recriminando a Hal haber ayudado a gente de piel azul, naranja y morado a lo largo de todo el espacio... pero no haberse ocupado de las personas negras, algo a lo que el superhéroe se ve incapaz de responder. Y es que, efectivamente, en la década de 1960 y principios de 1970, la serie de Green Lantern/Green Arrow retrató a Hal como alguien un poco alejado de los problemas sociales terrestres, si bien no parece suficiente para calificarlo de canónicamente racista.

Apparently the DC podcast host Gunn hired is lecturing people that Hal Jordan is racist and that they shouldn’t read DC books if they think he isn’t



I love the DCU but this behavior isn’t acceptable especially from DC employees who are messing with dc’s IP#lanterns #DCU pic.twitter.com/GAQeES9hRc — Warlion (@Warlioncomics) September 2, 2026

TAMBIÉN WATCHMEN FUE CRITICADA

Las críticas no han pillado por sorpresa a Baden Kelly, que antes del estreno del episodio pasó una mañana navegando por viejos hilos de Reddit en los que se hacían comentarios negativos sobre Watchmen, serie creada por Damon Lindelof (precisamente uno de los cocreadores de Linternas). "Se considera una de las mejores series de DC y una de las mejores series de cómics de los últimos 20 años", señaló.

"Así que tengo que tener en cuenta que, aunque un millón de personas odien Linternas, no pasa nada, porque a la gente tampoco le gustó Watchmen, y aun así fue lo que fue", adujo la guionista.