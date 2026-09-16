Frenazo al Universo DC de James Gunn: HBO asegura que tras Linternas, solo hay una más en marcha - HBO

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Linternas (Lanterns), con Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart, respectivamente, está dejando buen sabor de boca a los fans del DCU. Sin embargo, otras, como Waller, con Viola Davis, y la precuela de Wonder Woman, Paradise Lost, han sido canceladas. Ahora Casey Bloys, el CEO de HBO Max, asegura que no hay proyectos televisivos en desarrollo más allá de The People Vs Gorilla Grodd.

"¿Sabes qué diría yo sobre eso? Que es lo mismo que ocurre con Juego de Tronos. La gente lee que hay proyectos en desarrollo y da por hecho que son series que ya han recibido luz verde, cuando simplemente están en desarrollo", sostuvo Bloys tras ser abordado por Deadline sobre si se estaba llevando a cabo un reinicio en el DCU.

"Y todo el mundo sabe que el desarrollo es precisamente eso: estás probando cosas, apuestas fuerte y no todo llega a buen puerto. Yo diría que nuestra trayectoria con DC, desde Watchmen hasta El pacificador, pasando por El Pingüino y ahora Linternas, es bastante buena", añadió.

THE PEOPLE VS GORILLA GRODD YA HA COMENZADO SU RODAJE

"Somos muy selectivos y cuidadosos con lo que hacemos, y eso no ha cambiado. Leerás noticias sobre proyectos en desarrollo, pero hay que centrarse en aquellos a los que damos luz verde", afirmó Bloys. Aunque Linternas ha tenido una buena acogida, la recepción de Supergirl podría haber llevado a HBO a mostrarse más cautelosa con el desarrollo de otros proyectos como Booster Gold.

Cuando le preguntaron si había más series en marcha, la respuesta de Bloys no se hizo esperar. "No, no por ahora. Obviamente, está Gorilla Grodd, con la que estoy muy contento. Es algo diferente y creo que es una idea muy divertida. Acaban de empezar a rodar", afirmó. Por ahora, las producciones del DCU que se encuentran previstas son la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que aterrizará en salas el 9 de julio de 2027, la temporada 2 de Creature Commandos y The People vs. Gorilla Grodd.