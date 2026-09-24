Linternas: ¿Qué hay en la caja de Hal Jordan? - HBO MAX

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Solo quedan dos episodios para que termine la primera (y de momento única) temporada de Linternas y la serie tiene más de un misterio que resolver antes de que eso ocurra. Uno de ellos tiene que ver con la misteriosa caja del sexto episodio, sobre cuyo contenido existen varias teorías plausibles.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el episodio 6, ambientado en 2026, es decir, una década después del enfrentamiento con el Manhunter, John regresa a Rushville, primero esperando una disculpa por parte de su antiguo mentor y luego, para investigar la muerte del mismo.

Mientras que John había dedicado los últimos años a fundar una empresa con su hermano, Hal había estado cumpliendo condena en prisión y luego se había instalado en el pueblo de Nebraska, iniciando una relación con la sheriff y tratando de reparar el daño causado en el pasado. A pesar de que su relación no era buena, John se queda, aparentemente para dar un entierro digno a Hal, si bien todo apunta a que en realidad quiere saber quién lo mató.

En un momento dado del capítulo, John y Kerry descubren que Hal tenía alquilado un almacén en cuyo interior encuentran una misteriosa caja que solo se puede abrir con la voz de Hal en tiempo real. Aunque John no consigue saber qué contiene ese enorme cubo, es de esperar que el holograma de su mentor facilite la tarea en el próximo episodio. Hasta entonces, los fans ya tienen algunas teorías sobre lo que se esconde tras las negras paredes.

UNA LINTERNA DE REPUESTO O UN PORTAL COMO LOS DE LEX LUTHOR

Según señala ComicBook, la caja del almacén podría ser una versión más grande de la caja fuerte que tenía Hal en su casa (o incluso la misma) y en la que guardaba la Linterna. Así, cabe la posibilidad de que lo que esconde en su interior sea precisamente una Linterna de repuesto, algo que, teniendo en cuenta la poca batería que le queda al anillo, sería de lo más conveniente para John.

Por supuesto, la serie tendría que explicar entonces por qué el personaje de Kyle Chandler habría estado en posesión de dos Linternas.

Otra teoría sugiere que lo que alberga la caja no es tanto un objeto como una investigación. Asumiendo que esta sea una dimensión de bolsillo, Hal podría haberla estado usando como base de operaciones mientras seguía indagando en Rushville, quizá para determinar si la amenaza alienígena terminó con el Manhunter o no.

Y es que, aunque podría ser que el Linterna Verde solo hubiese vuelto al pueblo por Kerry y por arrepentimiento, no sería de extrañar que tuviese una motivación más profunda y que, pese a haber sido relegado de su puesto, siguiese ejerciendo de detective.

Por otro lado, cierta imagen del adelanto del final de la temporada, en la que se muestra a Hal y John en un paisaje amarillo, aparentemente extraterrestre, ha hecho a los fans pensar en la posibilidad de que la caja sea en realidad un portal. No se trata de nada que no se haya visto antes en el DCU, ya que, en Superman, Lex Luthor usaba portales dimensionales ubicados en posiciones estratégicas del planeta. Si este fuese el caso, el portal podría ser incluso una forma de llegar hasta Sinestro.