El final de Linternas revela al fin quién mató a Hal y ayudó a Sinestro: ¿Cómo prepara el futuro del DCU? - HBO MAX

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de su octavo capítulo, la primera (y por el momento, única) temporada de Linternas ha llegado a su final. Además de confirmar una popular teoría fan, el episodio resuelve al fin uno de los mayores misterios de la serie y parece establecer el nuevo papel de John Stewart en el DCU antes de su regreso en la secuela de Superman, Man of Tomorrow.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El octavo y último episodio de Linternas comienza mostrando cómo la sheriff Kerry fue a buscar a Hal Jordan a la cárcel después de que este cumpliera condena por lo ocurrido en Rushville en 2016 y el inicio de su relación romántica. La sheriff defiende al antiguo Linterna Verde delante de aquellos que le miran con resentimiento, explicando su decisión de volver al pueblo y tratar de arreglar las cosas y declarando ante todos su amor por él.

A pesar de las palabras de Kerry, que pide a sus vecinos que, si no pueden perdonar a su amado, al menos le dejen vivir en paz, Hal sufre un ataque que a punto está de matarle. Alguien arroja unas bombas incendiarias a través de las ventanas de su casa y el personaje de Kyle Chandler no consigue escapar de las llamas, pero se despierta más tarde en un extraño laboratorio, ileso, con una marca sobre el brazo.

Noah, el hijo de la sheriff, le revela que le ha salvado, sustituyendo la piel quemada por otra nueva, tal y como hiciera Zoe con John una década atrás. Y es que el joven es en realidad un Manhunter, tal y como muchos fans habían estado especulando en redes sociales.

HAL JORDAN TENÍA RAZÓN SOBRE SU ASESINO

La serie salta entonces al presente, retomando la acción donde la dejó en el séptimo episodio, con John, el holograma de Hal y Sinestro en un inhóspito planeta contaminado por un gas del miedo. El alienígena revela entonces que fue Noah quien lo ayudó a escapar de la cárcel. A cambio, él le construyó una linterna. Hal y John regresan a la Tierra, llevándose la extraña creación de Sinestro y dejándolo a él allí.

Al regresar, Noah está esperando a John y, tras pegarle, le hace conducir hasta el campo de fútbol. El chico le pregunta por qué tuvo que matar a su abuela y él responde que ella quería que fuese así, probablemente para protegerle. Ambos discuten entonces sobre la fuerza de la programación, con Noah asegurando que, mientras una parte de él quiere vivir una vida normal, otra le empuja a buscar el poder y dominar, y con John compartiendo su propia experiencia, siendo criado para no tener miedo.

El joven Manhunter le dice a John que fue él quien mató a Hal, por miedo de que le revelase a su madre su verdadera naturaleza, ya que sabía que no lo iba a dejar estar. En todo caso, no se muestra inclinado a acabar con John, sino que le pide que le mate tras acabar el partido, por sorpresa, a poder ser.

El personaje de Aaron Pierre se acerca entonces a Kerry, que observa a su hijo jugar, ansiosa. Se revela entonces que la sheriff sabía perfectamente qué era su hijo, al que concibió espontáneamente después de que Zoe le regenerase el dedo y que John es consciente de que fue ella quien mató verdaderamente a Hal. A través de un flashback se ve que Kerry le disparó por miedo, después de que este le propusiese huir para estar a salvo del Manhunter. Al final, el holograma, que había desconfiado de Kerry nada más conocerla, tenía razón.

JOHN STEWART ARREBATA EL PUESTO DE LINTERNA VERDE DE LA TIERRA A GUY GARDNER

En los últimos compases del episodio, John, que no solo deja libre a Kerry sino también a Noah, pese al crimen de la primera y la amenaza que constituye el segundo, llama a Guy Gardner usando su señal. Cuando llega, le muestra su anillo y su linterna y le informa de que, a partir de entonces, la Tierra estará bajo su jurisdicción y que él puede quedarse el resto del sector 2814. Pide que le considere un "contratista independiente" y que mande un mensaje a los Guardianes, convencido de que no se opondrán a ello (en parte porque conoce el secreto de los Manhunters).

Aunque Guy no parece contento, se marcha. Es entonces cuando el holograma de Hal aparece una última vez para despedirse de John. Tras burlarse un poco de él y asegurar que será un gran Linterna Verde, Hal le pide que repita las últimas palabras que le dijo a Kerry. Cuando John, haciéndole caso, dice "te quiero", su mentor le responde diciendo que él también le quiere.

John carga el anillo, inventándose un juramento hecho a medida. "En el día más brillante, en la noche más oscura, aceptaré mis miedos para hacer el bien. Elijo este anillo. Elijo luchar y servir a la luz de esta linterna", recita, modificando la fórmula oficial.

Pierre ya ha sido confirmado como parte del elenco de Superman 2, Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.