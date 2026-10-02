Hal Jordan es el hombre más odiado del DCU en un clip del final de Linternas - HBO MAX

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Linternas ha ido aumentando la expectación con cada episodio y el séptimo capítulo, con un final especialmente revelador, ha dejado la historia en un punto decisivo de cara al desenlace. Ahora, un nuevo clip del octavo y último episodio de la serie de HBO Max muestra a Hal Jordan (Kyle Chandler) en una situación inesperada: convertido en el hombre más odiado del Universo DC.

La escena en cuestión arranca en Rushville, Nebraska, donde Hal se enfrenta a la hostilidad de los habitantes del pueblo tras la batalla con el Manhunter. "Escuchad, gente, sé que no os cae bien este tipo, pero a mí sí", dice la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald), defendiéndolo en un restaurante en el que se encuentran.

"Me gusta mucho. Cumplió su condena y regresó aquí sabiendo que le mirarían fijamente, le pincharían las ruedas del coche, escribirían cosas y cagarían en su césped. Podría haber ido a cualquier parte", añade Kane.

#Lanterns finale sneak peek: Hal ten years later.



Stream the season finale of #Lanterns this Sunday at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/SU5boppJpi — HBO Max (@hbomax) October 2, 2026

LA SHERIFF KANE AMA A HAL JORDAN

Es entonces cuando Kerry recuerda que Jordan sigue siendo un héroe en la mayoría de los sitios, excepto en Rushville, donde sigue intentando arreglar las cosas desde su vuelta al pueblo, mientras Hal no dice nada.

"Yo perdí tanto como cualquiera de ustedes hace 10 años, y lo perdono", afirma Kane antes de continuar pidiendo a los ciudadanos de Rushville que, aunque no les caiga bien Hal, al menos lo dejen en paz.

A continuación, Kerry va un paso más allá y advierte a los presentes de que, si alguien vuelve a molestarlo, tendrá que vérselas con ella, dejando claro que mantiene una relación con Jordan. De este modo, la escena arroja nueva luz sobre la vida de Hal durante la última década. Por otra parte, el episodio final de Linternas aún debe resolver quién es el asesino de Jordan, el destino de Sinestro (Ulrich Thomsen) y cómo John Stewart (Aaron Pierre) se convierte en el sucesor de Hal como el Linterna Verde de la Tierra junto a Guy Gardner (Nathan Fillion).