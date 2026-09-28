Linternas 1x07 cambia la historia de origen de Hal Jordan y complica el misterio de su muerte - HBO MAX

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el séptimo y penúltimo episodio de Linternas. La serie ya dedicó un capítulo entero a explorar el pasado de John Stewart y, ahora, ha ofrecido un vistazo a la historia de origen de Hal Jordan, presentando un importante y oscuro cambio con respecto a los cómics. La revelación no solo afecta a la manera de ver al personaje de Kyle Chandler, sino que además introduce una desgarradora posibilidad sobre su destino.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El episodio 7 empieza en 1975, mostrando a Hal de niño después de haberse metido en problemas por no saber jugar en equipo y pelearse con sus compañeros de béisbol. Lejos de regañarle, su padre, Martin Jordan, le da la razón, dejando claro de dónde le viene a Hal su cabezonería y soberbia.

Más tarde, mientras están comiendo un helado juntos, Martin le entrega a su hijo la llave de una caja fuerte, imitando el gesto que hiciese su propio padre (el abuelo de Hal) antes de morir. Aunque Martin le asegura al pequeño Hal que todavía no se va a morir, le avisa de que, si algo le pasara, debe abrir esa caja. Poco después, la serie salta al entierro del piloto.

En 2026, tras haber invocado al holograma de Hal al final del anterior episodio, John trata de convencerle de que le ayude a abrir la misteriosa caja que guardaba en un almacén. El holograma se muestra reacio a cooperar en un principio, exigiendo conocer antes a la sheriff y también extremadamente paranoico en lo relativo a su asesinato, sospechando tanto de John como de Kerry.

No obstante, más adelante se revela que el holograma tiene a un tercer posible culpable en mente y es todavía más inesperado que su antiguo recluta o su amada.

EL LEGADO DE LOS JORDAN: ¿HAL SE SUICIDÓ?

El holograma le cuenta a John que, cuando su padre murió, todo apuntaba a que había sido un accidente (siendo un piloto de pruebas, era algo plausible) pero él descubrió que no había sido así. Usando la llave que Martin le había dado apenas unos meses antes, Hal había abierto su caja fuerte, encontrando una nota en la que su padre confesaba que padecía un terrible mal y su intención de quitarse de en medio.

"Mi padre estaba convencido de que estaríamos mejor sin él. Decía que había sufrido ese dolor toda su vida. Decía que cada vez era peor. No podía ocultarlo", revela la copia de Hal a John. "Me contó todo esto porque mi abuelo se lo había dejado en una nota. Tenía el mismo dolor, transmitido de generación en generación, de padre a hijo. Lo llamaban el legado de los Jordan", continúa, añadiendo que su falta de miedo no se debe a la valentía, sino a que está roto por dentro.

El holograma considera posible que el verdadero Hal se quitase la vida y que la sheriff, tras encontrar el arma, decidiera ocultar este hecho para proteger su memoria. En todo caso, por el momento la serie no lo ha confirmado y todavía existen razones para pensar que podría tratarse de un asesinato y no de un suicidio.

LA MUERTE DE MARTIN JORDAN EN LOS CÓMICS

Cabe remarcar que el historial de suicidios (y un mal que, aunque no recibe nombre, podría tratarse de depresión) en la familia Jordan es una adición de la serie y no se menciona en los cómics. En las grapas, el padre de Hal efectivamente muere de manera heroica, en un accidente de aviación y no hay ningún indicio de que fuese intencionado por su parte.

"Cuando juegas con el canon, tienes que tratarlo como si estuvieras manipulando plutonio", declaró Damon Lindelof, cocreador de Linternas, en una entrevista concedida a TheWrap. "Pero, al mismo tiempo, eso no tiene nada de divertido, creativo ni original, así que, de alguna manera, tienes que empezar a ir haciendo cambios poco a poco", añadió. Según expuso, la pregunta era cómo "ampliar el canon existente sin violarlo completa y totalmente".

"En definitiva, se trata de preguntarse: ¿cuál es la esencia del personaje? ¿Sigue siendo Batman el mismo Batman si no le matan a sus padres? ¿Sigue siendo Superman el mismo Superman si existiera Krypton? ¿Sigue siendo Hal Jordan el mismo Hal Jordan si su padre no hubiera muerto en un vuelo de pruebas?", explicó Lindelof. "Probablemente no, pero entonces nos planteamos: '¿Se puede recontextualizar la muerte?', y así fue como lo abordamos", indicó.