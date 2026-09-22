Linternas malgasta uno de los personajes clave de los cómics de Green Lantern con un cameo muy ramplón - HBO MAX

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de Linternas ha estado marcado por varias revelaciones y sorpresas. Además de la aparición de Guy Gardner (Nathan Fillion), el capítulo contado con el cameo de un personaje de los cómics que resulta clave en la vida de Hal Jordan (Kyle Chandler).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Mala imagen, el 1x06 de Linternas se ha centrado en cómo John Stewart (Aaron Pierre) ha investigado la muerte de Hal. El antaño aprendiz de Linterna Verde acude al funeral del que fuera su heterodoxo mentor, celebrado en una iglesia de Rushville, Nebraska. Jordan regresó a la localidad donde tuvo lugar la masacre de hace una década tras permanecer detenido por su implicación en los hechos.

Aquella matanza convirtió al antiguo Linterna Verde prácticamente en un paria, hasta el punto de que solo John y la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald) acuden al funeral. O eso parece hasta que, a las puertas de la iglesia, una mujer desconocida se acerca a Stewart.

Se trata de Carol Ferris, a quien interpreta Amie Mackenzie. John reconoce inmediatamente a la antigua novia de Hal y Ferris le explica a Stewart que Kane la invitó al funeral dada la relación que mantuvo con Jordan en el pasado.

Carol y John mantienen una breve conversación a las puertas del templo. Al comentar la escasa asistencia al entierro, Carol señala irónica que "la única amistad que perduró fue la que llevaba en el dedo", refiriéndose al Anillo de Poder y al vínculo que Hal siempre mantuvo con él.

Después, Carol le pide a John que sea él quien pronuncie unas palabras durante el funeral. Stewart acepta, pero la sorpresa llega cuando este descubre que fue el propio Hal quien escribió sus propias palabras de despedida.

El discurso comienza dando la bienvenida a personalidades y autoridades de todo el mundo... y también alienígenas, pese a que al entierro solo han acudido John y la sheriff Kane. Ni siquiera Carol está presente en la ceremonia, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta su pasado con Hal y la importancia que el personaje tiene dentro del universo de Linterna Verde.

De este modo, Ferris apenas aparece durante un minuto en el sexto episodio de Linternas, un bagaje pobre para un personaje tan importante en la historia del Green Lantern.

LA IMPORTANCIA DE CAROL FERRIS EN LA VIDA DE HAL Y SU CONEXIÓN CON LOS LINTERNAS VERDES

Tanto Hal Jordan como Carol Ferris fueron creados por John Broome y Gil Kane y aparecieron por primera vez en 1956, en el número 22 de Showcase. Los acontecimientos narrados en aquel cómic resultarán familiares para los seguidores de Linternas.

Y es que buena parte de la historia de origen de Jordan que presenta la serie está basada en el arco de dicho número. En las grapas, Carol conoce a Hal cuando este comienza a trabajar como piloto de pruebas para Ferris Aircraft, la empresa de su padre. Ambos comienzan una relación, pero cuando Carol se pone al frente de la compañía decide ponerle fin porque es uno de sus empleados. Así comienza la relación intermitente que ambos mantendrán durante décadas.

Más adelante, en 1962, Carol cae bajo la influencia de las Zamoranas, una raza inmortal de mujeres guerreras que elige a mujeres mortales de distintos mundos para convertirse en el cuerpo de acogida de su reina. Ferris es elegida y se transforma en Zafiro Estelar, recibiendo un cristal con forma de zafiro que le otorga poderes similares a los del anillo de poder de los Linternas Verdes, llegando a luchar contra Hal.

Desde entonces, alterna entre ambas identidades y llega a convertirse en superheroína, además de ser el principal y más antiguo interés amoroso de Jordan en los cómics.