Aaron Pierre, protagonista de Linternas: "John Stewart es un volcán a punto de entrar en erupción y devastarlo todo" - HBO MAX

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

En sus primeros capítulos Linternas,la serie de HBO Max, ha estado cargada de sorpresas, revelaciones y giros inesperados, además de poner el foco especialmente en John Stewart. Aaron Pierre, el actor que interpreta al personaje en la serie, asegura que su Linterna Verde es un volcán a punto de entrar en erupción.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Los primeros episodios de Linternas han sacado a relucir distintas facetas de Stewart. Pero tras su personalidad precisa y meticulosa subyace una enorme tensión emocional que el personaje trata de contener. Esta combinación, según ha explicado Pierre a Collider, convierte a John en un "volcán a punto de entrar en erupción y devastarlo todo a su alrededor".

"De hecho, cuanto más descubría lo preciso y meticuloso que era John, más consciente era también de lo volátil que podía llegar a ser. No puede existir la luz sin la oscuridad, y esa dualidad era algo con lo que quería trabajar. Me interesaba descubrir en qué momentos salía a relucir su carácter más metódico y cuándo esa forma de actuar resultaba realmente sincera y genuina", afirmó.

"Pero también quería entender cuándo aparecía ese otro lado de John, mucho más impulsivo y emocional, y en qué situaciones se mostraba de una forma igualmente auténtica", añadió.

AUN QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR DE JOHN

Sin embargo, Pierre cree que aún queda mucho por descubrir de John y profundizar todavía más en quién es y en todo lo que lleva dentro. "La historia da un salto de 2016 a 2026, así que también resulta interesante pensar en cómo cambia el personaje con el paso del tiempo. ¿Cómo será cuando haya un salto temporal y podamos acompañarlo realmente en su día a día, viendo cómo vive y afronta esa realidad?", se cuestionó.

"Kyle habla mucho de ello: como actor, poder encontrarte con estas palabras, este lenguaje y estos personajes plasmados sobre el papel es algo que no puedes dar por sentado. Ni mucho menos. Por eso lo disfrutamos al máximo y nos lo pasamos en grande", sentenció Pierre.

"Y tú también lo haces muy bien. Ya sabes que siempre digo que eres muy disciplinado. Cuando lo digo, me refiero a que tienes muchos aspectos de tu vida muy controlados, pero mantener ese nivel de disciplina y permanecer tan contenido como lo estás en esta serie no es fácil para un actor, al menos para algunos", afirmó Chandler después.

"Tienes que esforzarte para mantenerte dentro de ese estado de quietud y, al mismo tiempo, transmitir toda esa energía de la que hablas. Y no hay muchos actores capaces de hacerlo tan bien como tú", aseveró.

Asimismo, Pierre también considera el pasado de Stewart y sus vínculos familiares son fundamentales para comprender mejor al personaje y destacó el trabajo de los jóvenes intérpretes que dan vida a John y sus hermanos, especialmente por la naturalidad y autenticidad con la que afrontaron las escenas más emocionales. "Estoy muy orgulloso de ellos y espero que la gente reconozca la calidad de su trabajo", manifestó.

Para el intérprete, conocer a fondo el pasado de John le ayudó a construir su interpretación en las distintas líneas temporales de la serie. "Cuanto más sabes sobre un personaje, mejor", explicó.

Esto le permitió ahondar en John hasta el punto de poder improvisar y saber cómo reaccionaría en cada situación y alcanzar esa conexión con el personaje fue una de las partes que más disfrutó del rodaje. En cuanto a Chandler y su relación con Sinestro, el actor explicó que, al interpretar una escena, no siempre se limita a lo que ocurre explícitamente en el diálogo, sino que también recurre a pensamientos y emociones internas que le ayudan a conectar con el personaje y a llevar la interpretación en una dirección diferente.

"No necesitan saber todo lo que pasa por la mente del personaje", destacó Chandler. "Pero sí puedo decir que, después de trabajar varias veces en esa escena, la ausencia de su padre y su relación con Sinestro terminaron confluyendo de una manera que no había previsto. Para ser sincero, mi personaje experimentó unas emociones que, como actor, no esperaba encontrar cuando empezamos a rodarla, y la escena terminó adquiriendo un carácter muy personal", sostuvo antes de afirmar que no fue una secuencia agradable, aunque sí satisfactoria una vez finalizada.