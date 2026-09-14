El final de Linternas 1x05, explicado: ¿Ha muerto Manhunter y qué ocurre con el anillo? - HBO MAX

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el quinto episodio de Linternas que, pese a no poner punto y final a la temporada (aún quedan tres entregas más) sí que parece ofrecer un cierre provisional en una de las líneas temporales que explora la serie. El capítulo, de nuevo centrado en 2016 y la investigación en Rushville, no solo confirma la identidad del Manhunter y su relación con Antaan, sino que además ofrece un giro en la silenciosa lucha de Hal y John por el anillo.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El cuarto episodio terminaba con Hal saltando de un coche en marcha, dejando que John se estrellase después de haberle pedido que convocase a Antaan y los suyos y haberle acusado de ocultarle la verdad sobre el Manhunter. Al inicio del quinto capítulo, Hal deja a su recluta malherido dentro del vehículo y le explica su plan de hacer creer a Antaan que el Manhunter es Macon y, mientras ambos luchan entre sí, aprovechar para ir a por el verdadero Manhunter, Zoe, apresarlo y llevarlo ante los Guardianes.

Cuando, más tarde, Zoe llega al lugar del accidente, observa cómo el coche acaba envuelto en llamas, no haciendo nada por evitar que John arda vivo. No obstante, no lo deja morir, sino que lo lleva al hospital, donde confirma su identidad y le ofrece sanarle y allanarle el camino para ser el Linterna Verde de la Tierra a cambio de su lealtad.

La mujer le cuenta cómo su especie fue creada por los Guardianes y estos decidieron acabar con ellos debido a su radical manera de impartir justicia. John adivina además que Abin Sur, pese a que debía entregarla, quiso ponerla a salvo y que ella lo mató para no dejar cabos sueltos.

TODAS LAS MUERTES DE LINTERNAS 1X05

Otra parte del pasado del Manhunter sale a la luz cuando Antaan confronta a Macon, que está dispuesto a cubrir a su mujer. En principio, el hombre hace un gran trabajo haciéndose pasar por el Manhunter, ya que no solo habla el idioma del alienígena, sino que sabe detalles de su relación pasada, como que intentaron concebir, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, el personaje de Paul Ben-Victor no se deja engañar y arranca su corazón, demostrando que es humano.

Tras esto, Antaan se dirige al lugar donde se encuentra Zoe, dispuesto a inmolarse, pero Hal, invocando un torbellino, hace que explote en el aire, donde no pueda causar ninguna baja.

Con el poder del anillo al límite, Hal regresa al motel para recargarlo, donde John ya le está esperando. Ambos luchan y, cuando el edificio se viene abajo, el recluta desaparece, dejando a su mentor bajo los escombros. Así, indefenso, lo encuentra Zoe, que cree haber ganado hasta que Hal le hace darse cuenta de que él solo es el cebo. La mujer se gira justo para ver a John apuntando hacia su cabeza y sonríe antes de que este apriete el gatillo.

Y AHORA... ¿QUIÉN ES EL LINTERNA VERDE?

A pesar de los sentimientos que pudiese albergar, John no solo acaba con Zoe, sino que además le arranca el corazón, que enseguida se cristaliza, demostrando que, efectivamente, se trataba de un Manhunter (en teoría, el último, aunque hay indicios que indican lo contrario). El personaje de Aaron Pierre se dirige entonces a su antiguo maestro y le quita el anillo, alejándose de él mientras este le grita que los Guardianes también le reemplazarán.

John se reúne con Lianna, que se muestra algo decepcionada. Le entrega el corazón del Manhunter, diciendo que son los pecados y consecuencias de los Guardianes y le dice que durante mucho tiempo se imaginó cómo se sentiría al llevar el anillo. Al contrario de lo que había pensado, confiesa no sentirse orgulloso, sino tan solo vacío.

El aspirante a Linterna Verde expone que Hal traicionó todo aquello en lo que creía, destruyéndose a sí mismo solo por conservar el anillo cuando probablemente ni siquiera recordaba por qué lo quería. Entonces, él admite tampoco recordar sus razones y deja el anillo ante la Guardiana, marchándose.

Si bien este final parece explicar al fin cómo llega el anillo a Guy Gardner, aún queda por ver por qué John lo buscaba en la mano del cadáver de Hal al final del primer episodio o si él recibirá otro de alguna manera.