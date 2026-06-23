Así ha cambiado La Casa del Dragón la Batalla del Gaznate: 5 grandes diferencias con el libro de George R.R. Martin - HBO MAX

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque La Casa del Dragón está basada en Fuego y Sangre, la obra de George R. R. Martin, la ficción se ha desviado en algunos puntos del material original y es de esperar que siga haciéndolo, en parte debido a un efecto mariposa ya vaticinado por el autor. Así, no es ninguna sorpresa señalar que la Batalla del Gaznate, la gran contienda naval del primer episodio de la tercera temporada no se ha plasmado en pantalla exactamente como en el libro.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La nueva entrega de La Casa del Dragón empieza fuerte, centrándose al fin en la Batalla del Gaznate que ya dejaba preparada la anterior temporada, con la Triarquía accediendo a luchar para deshacer el bloqueo de la casa Velaryon. Y si bien conserva elementos clave de la novela, como la muerte de Jacaerys o la victoria de los Negros, introduce importantes cambios que impactan en el tono narrativo y en tramas futuras.

LA TRAICIÓN DE JACE

En la serie, en cuanto Rhaenyra se entera de que la Triarquía va a atacar, ordena que le preparen sus ropas de batalla, dispuesta a luchar ella misma a lomos de Syrax. Jace se opone vehementemente a la decisión de su madre y, al no poder convencerla de quedarse en Rocadragón, hace que sus propios guardias la mantengan encerrada en sus aposentos mientras él va a la batalla junto a Baela.

Esta última interacción entre madre e hijo hace potencialmente más dolorosa la muerte del heredero pero es una invención total de la serie. En Fuego y Sangre, Rhanerya no se muestra por lo general tan deseosa de luchar y, cuando tiene lugar la Batalla del Gaznate, Jace ya ha tomado las riendas de la campaña bélica, por lo que es natural que sea el primero en lanzarse hacia el peligro, sin ninguna discusión de por medio.

LOS HIJOS OLVIDADOS DE RHAENYRA

En la novela, además, la de Jace no es la única pérdida que tiene que llorar Rhaenyra tras la Batalla del Gaznate y es que sus hijos menores, Aegon y Viserys, se ven inmersos en la trifulca por error, mientras navegan a Pentos en busca de refugio. Mientras que Aegon escapa con su dragón, a Viserys se le da por muerto, aunque en realidad era capturado por la Triarquía.

La ficción de HBO Max parece haber optado por eliminar a los jóvenes Targaryen del conflicto naval, a pesar de que la segunda temporada mostró a lady Jeyne Arryn despidiendo a los chicos en su trayecto hacia Pentos.

RHAENA, NETTLES Y ROBAOVEJAS

Un gran cambio, que ya se veía venir desde el final de la anterior temporada, es que el dragón salvaje Robaovejas es reclamado por Rhaena y no por Nettles, como en el libro. Esto da lugar a una subtrama totalmente nueva, ya que Rhaena se une a la batalla y es, indirectamente, una de las causas de la muerte de Jace, ya que, incapaz de controlar a su montura, la bestia siembra el caos, atacando a aliados y enemigos por igual.

Por el momento, Nettles no ha hecho su aparición en la serie (y cada vez parece menos probable que vaya a hacerlo) y la participación de Rhaena en la batalla ofrece nuevos caminos que explorar, ya que es indudable que el primer impulso de Rhaenyra tras la muerte de Jace sea buscar venganza.

LOS DRAGONES IMPLICADOS EN LA BATALLA DEL GAZNATE

Como ya se ha mencionado, en La Casa del Dragón, los únicos dragones implicados en la Batalla del Gaznate son aquellos montados por Jace, Baela y Rhaena. En Fuego y Sangre, Jace también lidera el ataque a lomos de Vermax, pero está acompañado por todos los semillas de dragón: Ulf el Blanco sobre Ala de Plata, Addam de la Quilla sobre Bruma, Hugh Martillo sobre Vermithor y la mencionada Nettles sobre Robaovejas.

LA MUERTE DE LA ALMIRANTE LOHAR (Y TYLAND LANNISTER)

El de género no es el único cambio que ha hecho la serie en Lohar, un personaje masculino en el libro y femenino en la ficción de HBO Max, sino que además ha añadido una profunda enemistad rayana en lo personal con Corlys Velaryon y una muerte en batalla.

En el primer episodio de la nueva temporada, la almirante Lohar revela que solo accedió a participar en el ataque para poder vengarse de la Serpiente Marina, que por años había dado caza a los suyos y, tras enfrentarse a él, acaba muriendo a manos de Alyn. En Fuego y Sangre, el almirante Lohar sobrevive al Gaznate, secuestra a Viserys y su posterior asesinato desencadena una guerra en la Triarquía (algo que es muy probable que La Casa del Dragón no cubra).

Cabe decir también que, mientras que en la serie Lohar arroja a Tyland Lannister por la borda para aligerar peso, probablemente matándolo en el acto debido a las rocas del fondo, en la novela al personaje todavía le queda un papel que desempeñar (de nuevo, en acontecimientos que es probable que la serie no relate).