La Casa del Dragón 3x01: ¿Quién o qué es el hombre con cuernos? - HBO MAX

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La casa del Dragón ya ha arrancado en HBO Max y, además de la memorable y sangrienta Batalla del Gaznate, el primer episodio de esta entrega ha estado marcado por una inquietante figura de aspecto similar al de un fauno en el Ojo de los Dioses. Pero... ¿quién es este hombre de aspecto animal coronado con astas y cómo está conectado al universo de Juego de Tronos?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En un momento del primer episodio, Rhaenyra (Emma D'Arcy) ordena a Addam de Hull (Clinton Liberty), Ulf el Blanco (Tom Bennett) y Hugh Hammer (Kieran Bew) levantar un campamento en el Ojo de los Dioses, el mayor lago de Poniente, en cuya orilla se alza la fortaleza de Harrenhal, con la intención de sorprender a Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) y a su dragón Vhagar. Sin embargo, en este enclave místico comienzan a producirse a su alrededor sucesos de lo más extraños.

El primero de estos fenómenos tiene lugar cuando Ulf se topa con una cabra negra frente a él. Asustado y sorprendido al mismo tiempo, decide abandonar su posición pese a las órdenes de Rhaenyra de vigilar a Aemond y su temible dragón Vhagar. No obstante, el suceso más extraño se produce mientras Hugh y Addam debaten si deberían haberse quedado y defender Rocadragón ante la posibilidad de que Aemond atacara. Instantes después se sobresaltaron al escuchar un rugido y observan atónitos una estremecedora figura con astas en su cabeza en lo alto de una colina.

Esta se retira del lugar cuando Ulf el Blanco aparece, entra en escena proclamando su intención de abandonar aquel lugar maldito, diciendo "que le den a este sitio". Después, ante ellos y de la nada, surge Alys Rivers (Gayle Rankin), quien se presenta como una bruja y les asegura que estaban perdiéndose la acción, dado que la Batalla del Gaznate ya había comenzado.

LA IDENTIDAD DE LA CRIATURA CON ASTAS Y SUS RAÍCES CON PONIENTE

Esta figura es uno de los Hombres Verdes, una orden sagrada encargada de proteger la Isla de los Rostros, en las Tierras de los Ríos, que fue fundada 10.000 años antes de que Aegon conquistase Poniente, cuando los Primeros Hombres luchaban contra los Hijos del Bosque, quienes eran los habitantes originarios de Poniente. Ambas partes terminaron firmando un tratado de paz en el cual se decretaba que los Primeros Hombres podían quedarse las tierras abiertas de Poniente, mientras que los Hijos del Bosque se quedarían con los bosques profundos.

Los presentes tallaron rostros en todos los árboles de la isla como forma de dejar constancia del pacto ante los dioses, lo que dio origen al nombre del lugar y a los Hombres Verdes como protectores de este lugar sagrado.

Las historias sobre estas criaturas y su apariencia varían: hay quien afirma que tienen astas y son de piel verde, mientras que los maestres creen que simplemente visten ropajes de dicho color y cuernos falsos.

Esta no es la primera vez que este ser aparece en La Casa del Dragón. Daemon (Matt Smith) vio a uno de ellos junto al arciano, el árbol corazón de Harrenhal al final de la temporada 2, aunque las criaturas no aparecen en Fuego y Sangre de George R. R. Martin.

La única referencia en la novela es un breve pasaje donde Addam de Hull acude a la Isla de los Rostros para pedirles consejo. Es posible que la temporada 3 esté preparando este encuentro, o tal vez la intención sea darles un papel de mayor relevancia a los Hombres Verdes en la serie. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.