Olivia Cooke (Alicent) y Ewan Mitchell (Aemond) analizan la escena más incómoda de La Casa del Dragón: "Otro fracaso" - HBO MAX

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

El primer episodio de La Casa del Dragón temporada 3 ya ha aterrizado en HBO Max. Y aunque es habitual que la serie logre incomodar a su audiencia con todo tipo de escenas desagradables, este arranque de temporada habrá hecho a más de uno llevarse las manos a la cabeza con una escena que incluso los actores involucrados han tildado de "perturbadora".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el 3x01 de La Casa del Dragón, Alicent Hightower (Olivia Cooke) intenta infundir ánimos en su hijo Aemond (Ewan Mitchell), mientras él decide sus próximos pasos como líder. Su madre le repite que no puede permitirse perderle y le anima a ir a Harenhall a lomos de Vhagar, su veterana, monumental y devastadora dragona.

Alicent insiste en esta idea, ya que quiere dejar indefensa Desembarco del Rey, para la llegada de Rahena, la lider del bando contrario de los Negros, que ha pactado con su amiga de la juventud en secreto. Una medida desesperada, que muchos consideran una traición a sus hijos, con la que tan solo busca evitar una escalada bélica que sumirá Poniente en fuego y muerte.

Pero Aemond, autoproclamado líder de los Verdes tras la huída de su hermano mayor, el maletrecho Aegon, hasta el punto que incluso se ha sentado ya en el Trono de Hierro, malinterpreta las palabras de afecto de su madre y, ante la estupefacción contenida de Alicent, se lanza a darle un beso en la boca.

EWAN MITCHELL: AEMOND TARGARYEN NO SABE LO QUE ES EL AMOR

"Aemond creció con la sensación de que nunca había recibido mucho cariño de niño, por lo que tuvo que aprender a quererse a sí mismo. De ahí provienen su ego y su vanidad. Si un niño no es acogido por la comunidad, la quemará para sentir su calor", explica Mitchell en un encuentro con los medios según recoge según recoge CBR.

"Aemond, en ese momento, ha ascendido a un puesto en el que puede considerarse sin problemas el rey y el líder de los Verdes. Por eso, quizá sienta que puede intentar algo con Alicent de una forma realmente extraña, porque su percepción del amor está muy distorsionada. No sabe necesariamente cómo demostrarlo, ya que nunca ha recibido amor. Creo que lo que se ve en ese momento es una combinación de ambas cosas", reflexiona el actor.

Por su parte, Cooke cree que a su personaje este momento le resulta "increíblemente perturbador". "Es algo totalmente inesperado. Creo que piensa algo así como: 'Genial, otro fracaso como madre', porque algo se ha torcido trágicamente por el camino", asegura.

La intérprete explica que Alicent se encuentra en una situación "realmente peligrosa", ya que "cualquier aparente rechazo podría costarle la vida". "Podría significar que Aemond siga en el castillo cuando llegue Rhaenyra. Así que tiene que jugar al ajedrez en 4D mientras intenta sobrevivir", señala.

"QUIERO DAR [A AEMOND] LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE"

El incesto es algo habitual en la familia Targaryen para garantizar que su linaje se mantenga puro a lo largo de las generaciones. Sin embargo, las relaciones románticas entre padres e hijos son algo impensable incluso para los Targaryen. Aún así, Mitchell asegura que no quiere emitir juicios de valor acerca de su personaje, Aemond.

"Como actor, nunca me gusta juzgar al personaje. Quiero darle la oportunidad de defenderse, por así decirlo", afirma Mitchell, añadiendo que "cada personaje es el héroe de su propia historia, y Aemond cree de todo corazón que él es el héroe de la suya".

"Va a ganar la guerra, y lo hará por las personas a las que ama. ¿A qué precio? ¿A qué precio para su humanidad, y hasta dónde está dispuesto a llegar?", plantea el actor, adelantando que cree que su personaje aún no ha alcanzado su límite.

Por su parte, Cooke plantea que en esta tercera temporada Aemond podría encontrar a "alguien a quien amar": Alys Rivers. "Alguien que lo arregle. Dios sabe que lo necesita", incide Cooke.