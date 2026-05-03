La temporada 3 de La Casa del Dragón y su guiño al Targaryen eliminado que enfureció a George R. R. Martin

La temporada 3 La Casa del Dragón y su guiño al Targaryen eliminado que enfureció a George R. R. Martin - HBO MAX

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Con el lanzamiento del tráiler de la tercera temporada de La Casa del Dragón, los fans ya están tratando de adivinar lo que deparará la nueva tanda de episodios, que inicia su andadura en HBO Max el próximo 22 de junio. Así, muchos se encuentran analizando cada fotograma en busca de pistas y hay quien ha señalado la posible aparición de un Targaryen que, para desesperación de George R. R. Martin, parecía haber sido cortado definitivamente de la historia.

En un momento concreto del avance se muestra a Helaena Targaryen con el rostro descompuesto, en una escena que bien podría interpretarse como que está dando a luz. Aunque no está claro que eso sea lo que está ocurriendo, la simple posibilidad podría significar que la serie al fin presentará al príncipe Maelor, tercer vástago de Helaena y Aegon, que había sido obviado de la temporada anterior, en la que Jaehaerys y Jaehaera aparecían como únicos hijos del matrimonio.

Su ausencia en la ficción ya fue ampliamente criticada por el creador de Poniente, que incluso abordó en su blog (en un artículo ya eliminado) cómo afectaría esto al futuro de la serie, dejando entrever además su insatisfacción con cómo se estaban llevando las cosas y su tensa relación con el showrunner, Ryan Condal.

Y es que, en Fuego y sangre, la novela en la que se basa la ficción de HBO Max, el primer evento significativo del que formaba parte el pequeño príncipe era el infame episodio de Sangre y Queso, ya retratado en la serie, aunque de manera ligeramente diferente. En el libro, los asesinos contratados por Daemon obligaban a Helaena a elegir cuál de sus dos hijos varones moriría y ella, tras ofrecer su propia vida, acababa tratando de salvar al mayor pero los villanos mataban al otro y hacían saber a Maelor de la decisión de su madre.

¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR EL NACIMIENTO DE MAELOR TARGARYEN?

Si efectivamente la serie ha optado por presentar a Maelor Targaryen, aunque tarde, es de esperar que el personaje no sobreviva mucho tiempo. En Fuego y Sangre, cuando Rhaenyra está a punto de tomar Desembarco del Rey, Helaena aún tiene a dos hijos con vida, la princesa Jaehaera y Maelor, y Alicent trata de salvarlos sacándolos de la ciudad.

El encargado de escoltar a Maelor es Ser Rickard Throne, pero antes de que consigan atravesar Puenteamargo, el pequeño es arrebatado de sus brazos por una multitud enfurecida, que acaba haciéndolo pedazos en su lucha por la recompensa prometida por Rhaenyra. En la novela, cuando Helaena se entera de lo ocurrido, se quita la vida.

Podría ser que los eventos se desarrollen de manera diferente en la serie y Maelor muera en el parto, en vez de tratando de escapar. En cualquier caso, sería de esperar que su pérdida sea lo que lleve a la hija de Alicent a suicidarse finalmente.

Más allá de que no es seguro que la imagen de Helaena gritando en el tráiler se corresponda con el nacimiento de su hijo menor, cabe recordar que la Targaryen ya ha demostrado tener los llamados "sueños de dragones" de su casa. Así, según señala ComicBook, existe la posibilidad de que Helaena simplemente esté teniendo una visión, quizá relacionada con Maelor (y quizá no), viendo lo que podría suceder o podría haber