El 3x01 de La Casa del Dragón hace historia en Juego de tronos con un gran cambio - HBO MAX

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La Casa del Dragón ya ha arrancado HBO Max. Y lo ha hecho con un capítulo que, además de regalar a los fans una de las batallas más épicas de la historia de Poniente, ha supuesto un punto de inflexión en la saga. Y es que el creador de la serie, Ryan Condal, ha confirmado que esta entrega presenta un importante cambio que rompe con una tradición establecida desde hace 15 años en el universo de Juego de Tronos.

Uno de los elementos más icónicos de La Casa del Dragón es que adapta para su cabecera el tema que Ramin Djawadi compuso para Juego de Tronos. Sin embargo, según comprobaron los fans en el estreno ha confirmado Condal, la sintonía principal de esta tercera temporada es distinta y más oscura. "Queríamos reflejar el tono más oscuro de esta temporada con algo pequeño pero significativo", aseguró a ScreenRant.

"Cuando Ramin compartió esta actualización de su emblemático tema, supimos que era la mejor opción", añadió Condal. La idea de utilizar un tono más oscuro en la cabecera de la temporada 3 de La Casa del Dragón tiene mucho sentido, teniendo en cuenta la sangrienta guerra entre los Targaryen que está a punto de estallar.

EL CAMBIO EN EL TEMA PRINCIPAL CUMPLE UN PROPÓSITO

En este sentido, la ligera modificación del tema principal de la serie no responde únicamente a una cuestión estética, sino que refleja el tono más sombrío que adoptará la tercera temporada. Además, teniendo en cuenta que La Casa del Dragón no concluirá hasta la temporada 4 en 2028, este cambio también sirve para subrayar que la guerra que está a punto de comenzar marcará el rumbo de la historia hasta su desenlace.

La temporada 3 de La Casa del Dragón constará de 8 episodios que llegarán semanalmente a HBO Max. Forman parte del reparto Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham y James Norton. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el elenco.