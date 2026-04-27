Tráiler y fecha de estreno de la temporada 3 de La casa del dragón: "Mira al cielo, la muerte acecha"

Sangriento tráiler de la temporada 3 de La casa del dragón: "Mira al cielo, la muerte acecha" - HBO MAX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Más espectáculo, más batallas y, sobre todo, más sangre, fuego y muerte. Esto es lo que promete en su nuevo tráiler la tercera temporada de La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos que se zambullirá ya de lleno en la letal Danza de Dragones, la cruenta guerra civil entre los Targaryen. Los ocho nuevos capítulos llegarán a HBO Max a partir del 22 de junio.

El tráiler, de apenas minuto y medio de duración, está plagado de tensión y presenta algunas impactantes imágenes de guerra. Y es que el caos, la violencia y la destrucción serán la constante en esta nueva temporada que contará con encarnizadas contiendas y brutales secuencias protagonizadas por los Targaryen y sus colosales bestias aladas.

Especial expectación despierta ya la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval clave en La Danza de los Dragones que, como bien sabrán los lectores de las obras de George R.R. Martin, es considerado uno de los episodios más devastadores y sanguinolentos en toda la historia de Poniente.

Así, mientras Ormund Hightower, uno de los nuevos personajes que será clave en el futuro de la guerra, pronuncia un ardiente discurso contra los Targaryen y la ilegitimidad de Rhaenyra, el adelanto también confirma que hay ansias de venganza incluso entre algunos de los familiares del mismo bando.

"Mataré a mi hermano o moriré en el intento", dice en otro de los pasajes del tráiler el maltrecho Aegon, el rey de los verdes, jura venganza contra su Aemond quien ahora parece haberse consolidado como rey 'de facto' e incluso ocupa ya sin reparos el mismísimo Trono de Hierro.

200 AÑOS ANTES DE JUEGO DE TRONOS

Basada en parte del libro Fuego y sangre, La Casa del Dragón está ambientada unos 200 años antes de los eventos narrados en Juego de tronos y relata el principio del fin de la poderosa dinastía Targaryen, que inició su declive al desatar la Danza de Dragones, la cruenta guerra civil por el Trono de Hierro que devastó Poniente.

Esta tercera entrega, que verá una escalada significativa del conflicto entre los Negros, liderados por Rahenyra, y los Verdes, partidarios Aegon II, será también la penúltima de la serie, ya que está confirmado que La Casa del Dragón finalizará con su cuarta temporada.

Junto a Emma D'Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith, que retomarán sus papeles de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y Daemon Targaryen, respectivamente, la temporada 3 de la serie cuenta también con Glynn-Carney como el Aegon II Targaryen, Ewan Mitchell interpretando al despiadado príncipe Aemond Targaryen, Fabien Frankel como Ser Criston Cole, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Phia Saban retomando su papel de la reina Helaena Targaryen, Harry Collett como el joven príncipe Jacaerys Velaryon, Bethany Antonia como Baela Targaryen, Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen Matthew Needham como el ladino Larys Strong, Sonoya Mizuno como Mysaria y Tom Taylor interpretando de nuevo a Lord Cregan Stark.

Entre los nuevos fichajes destacan los de Annie Shapero como Alysanne Blackwood, Barry Sloane dando vida a Ser Adrian Redfort, James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin, Tom Cullen encarnando a Ser Luthor Largent, Joplin Sitbain como Ser Jon Roxton el Osado y Dan Fogler interpretando Ser Torrhen Manderly, entre otros.