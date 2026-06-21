¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 3 De La Casa Del Dragón En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Los Targaryen y sus bestias aladas escupefuego regresan para sembrar el caos, la muerte y la destrucción en la tercera temporada de La Casa del Dragón. La precuela de Juego de Tronos estrena nuevos capítulos en una entrega que se adentrará ya de lleno en la Danza de dragones, la guerra civil por el Trono de Hierro. Y tratándose de una de las series más mediáticas del panorama actual, no son pocos los fans de la saga que se hacen la misma pregunta: ¿A qué hora se estrena la temporada 3 de La Casa del Dragón en HBO Max?

Tras los eventos de las dos primeras temporadas, el enfrentamiento entre Los Negros, la facción de la familia Targaryen y aliados que apoyan a Rhaenyra, y Los Verdes, la otra parte de la familia y las casas que les apoyan que respaldan a Aegon II, se recrudecerá. Y lo hará desde el primer capítulo con la Batalla del Gaznate, una de las contiendas navales más letales y trágicas de la historia de Poniente.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 22 de junio (el domingo 21 de junio para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las entregas que conforman la temporada 3 de La Casa del Dragón irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x01 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 12 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 13 de abril, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva temporada de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 12 de abril, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dregón estrenará la primera entrega de su tercera y penúltima tanda de capítulos para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la nueva entrega de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el primer episodio de la tercera temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el inicio de la tercera temporada de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.