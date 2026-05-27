La temporada 3 de La Casa del Dragón arranca con "el episodio más loco de la historia de la TV": "Es una guerra total" - HBO MAX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

El 22 de junio llega a HBO Max la tercera temporada de La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de tronos ambientado unos 200 años antes de la serie original y centrado en la sangrienta guerra civil que enfrentó a la Casa Targaryen. Para ir abriendo boca, el cocreador y showrunner de la ficción ha revelado que la nueva entrega arrancará con "posiblemente el episodio más loco jamás hecho en televisión", centrado en la Batalla del Gaznate.

"Intentar contar esta historia sin hacer el Gaznate sería como intentar rodar El Señor de los Anillos sin hacer la Batalla del Abismo de Helm. Si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo bien, y eso significaba dragones, barcos y múltiples frentes de conflicto", revela Ryan Condal en una entrevista con Entertainment Weekly sobre uno de los choques más decisivos de la Danza de Dragones por su impacto en el equilibrio de fuerzas entre los Verdes y los Negros.

Condal añade que materializar la escena ha supuesto "una misión de cuatro años" y admite que, en sus primeras fases, ni siquiera sabía si sería posible producirla a nivel logístico. "Existe la realidad antes del Gaznate y la realidad después del Gaznate", añade el cocreador sobre el punto de inflexión que marca para los dos bandos este combate, clave para el acceso a la bahía del Aguasnegras y, por extensión, a Desembarco del Rey.

En la mitología de Poniente, el Gaznate es un paso marítimo de posición estratégica controlado por la Casa Velaryon, cuya flota mantiene un bloqueo crucial para las fuerzas de Rhaenyra. La contienda enfrentará a la armada de los Velaryon con la flota de la Triarquía, liderada por la almirante Sharako Lohar, que intentará romper ese cerco. En paralelo, Jacaerys Velaryon entrará en combate montado en su dragón.

EMMA D'ARCY ANTICIPA EL ESTALLIDO DE LA GUERRA

Por su parte, Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) ha subrayado que la tercera temporada no tardará en desatar la contienda. "La serie esta vez empieza a 97 kilómetros por hora. Por fin estamos viendo una guerra que se ha estado construyendo durante dos temporadas", afirma en referencia a la tensión política y familiar que ha marcado La Casa del Dragón desde su arranque.

"Hace falta mucho temple para escenificar un conflicto que, hasta ahora, ha sido principalmente interpersonal e intrafamiliar. Por fin ese conflicto se desata sobre todo el reino", añade D'Arcy, mientras que Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) señala que la tercera temporada "es una guerra total y una ofensiva directa desde el principio".

La tercera entrega será, previsiblemente, la penúltima de La Casa del Dragón. Condal ya había señalado anteriormente que su plan pasaba por cerrar la serie con una cuarta temporada, y ahora ha reiterado esa intención. "No puedo hablar por todos los demás implicados en la serie, por HBO y todo eso, pero sí, ese sigue siendo claramente mi plan", subraya.