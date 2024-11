Así prepara el final de El Pingüino The Batman 2... Según los cómics

The Batman II tiene previsto llegar a las salas el 2 de octubre de 2026, es decir, cuatro años después del estreno de la cinta original de Matt Reeves. No obstante, entre ambas películas ha completado su andadura en Max El Pingüino, serie basada en el personaje de Colin Farrell que servirá de puente entre los dos filmes... Y aunque poco se sabe de la trama de la segunda entrega cinematográfica, los cómics pueden arrojar algo de luz sobre cómo esta podría aprovecharse de los eventos de la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Así como The Batman se inspiraba especialmente en el arco de Batman: El largo Halloween, creado por el guionista Tim Sale y el artista Jeph Loen, podría argumentarse que El Pingüino bebe de su secuela directa, Batman: Victoria oscura. En estas grapas, un asesino en serie conocido como 'El Ahorcado' mataba agentes de policía en un día festivo cada mes del año, dejando como seña de identidad tras cada crimen pistas al estilo del juego del ahorcado escribiendo las letras faltantes con la sangre de sus víctimas. Detrás de ese alias estaba Sofía Falcone, que buscaba culpar de esas muertes a Harvey Dent A.K.A. Dos Caras en venganza por matar a su padre.

Sin seguir al pie de la letra la historia de los cómics, la ficción de Max sí que ha incorporado muchos de sus elementos. Así, aunque en la serie Sofía resulta no ser 'El Ahorcado', sí que es acusada de ello y la guerra de bandas que tanta relevancia tiene en Victoria oscura se ve claramente reflejada en las disputas por el Bliss y el vacío de poder tras la muerte de Carmine Falcone en el spin-off y secuela de The Batman.

Por otro lado, una de las mayores pistas que dejó el final de El Pingüino respecto a lo que los fans podían esperar de la próxima cinta del caballero oscuro protagonizada por Robert Pattinson fue sin duda la referencia a Seline Kyle A.K.A. Catwoman. En los últimos compases de la ficción, esta se pone en contacto con Sofía, de nuevo encerrada en Arkham a través de una carta en la que se presenta como su medio hermana.

Y es que, aunque en los cómics Catwoman ha tenido varios orígenes, The Batman ya estableció que, en el caso de la versión encarnada por Zoë Kravitz, la experta ladrona era fruto de la relación entre Carmine Falcone y una de las mujeres que trabajaban para él. En Victoria oscura, Selina también estaba convencida de ser hija de Falcone, no obstante, en las grapas esta situación no la acercaba en absoluto a Sofía, con la que tenía de hecho algún enfrentamiento.

¿CATWOMAN Y ROBIN EN THE BATMAN II?

La serie parece augurar que el universo de Reeves explorará más a fondo la relación entre las hijas de Carmine, probablemente presentándolas en un inicio como aliadas. Y es que, al fin y al cabo, tanto Sofía como Selina odiaban a su padre, ya que, en ambos casos, él acabó con la vida de sus madres. Si las dos mujeres confraternizan, es posible que Catwoman tenga un rol antagónico en The Batman II.

También cabe mencionar que en el arco de Victoria oscura se abordaban los orígenes de Dick Grayson, el primer Robin... Tal y como señala Collider, puesto que El Pingüino establecía una dinámica maestro-aprendiz entre Oz Cobb y Victor, la nueva cinta de Reeves podría optar por presentar al compañero de Batman, estableciendo un claro paralelismo con la serie.