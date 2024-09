The Batman 2 contará con el Pingüino y nuevos villanos

El próximo 20 de septiembre llegará a Max, El Pingüino, la serie spin-off y secuela de The Batman. Y Matt Reeves, director de la primera película y responsable creativo de este universo, ya tiene la vista puesta en la segunda entrega cinematográfica. El director ha confirmado que el personaje de Colin Farrell estará en la secuela y también ha adelantado que el Caballero Oscuro se enfrentará a uno o dos nuevos villanos.

La muerte de Carmine Falcone (John Turturro) en The Batman dejó un hueco de poder en el submundo criminal de Gotham que Oswald Cobblepot está dispuesto a ocupar. Ese será el punto de partida para la serie de Max. Sin embargo, Reeves ha confirmado que, tras su guerra abierta con Sofia Falcone (Cristin Milioti) por tomar el control del imperio criminal en la ficción, Cobblepot también será parte de The Batman 2. Así lo ha revelado en una entrevista con SFX Magazine.

"Colin será parte de la película", aseguró, antes de añadir que está a punto de terminar el guion que ha coescrito junto a Mattson Tomlin."Hemos compartido el guion a medida que avanzamos con DC y el estudio, y están entusiasmados", comentó Reeves, quien empezará a filmar la cinta a principios de 2025 con vistas a estrenarse el 2 de octubre de 2026. Además, el director explicó que la serie de El Pingüino es el punto de entrada a la secuela de The Batman y está estrechamente vinculada a su trama.

"Hay detalles que conectan con el inicio del próximo filme y el modo en que Oz entra en ese mundo cuando le devolvemos el testigo a Batman, y este está en otro caso", reveló. Pero también ahondará en algunas cosas que no pudieron explorarse en la anterior entrega, como la conexión de Falcone con la familia Wayne.

"Las semillas de hacia dónde va todo esto están en la primera película, y se expande de un modo que mostrará aspectos del personaje que nunca llegaste a ver. Batman está constantemente luchando contra estas fuerzas. Pero esas fuerzas no pueden ser completamente exorcizadas. Es por eso que esta entrega profundizará en eso", afirmó Reeves.

Esto podría significar que Hush es el principal villano de The Batman 2. Ya se hizo alusión a esta identidad empleada por Tommy Elliot, cuando Enigma (Paul Dano) expone el acuerdo económico entre el difunto Thomas Wayne y el gánster por el asesinato de su padre, el reportero del Gotham Gazette Edward Elliot, ordenado por Falcone.

Y más allá de Joker, que encarnado por Barry Keoghan ya hizo una fugaz aparición como reo de Arkham en el final de The Batman y en una escena eliminada, Otro personaje del que se viene hablando hace tiempo y que podría irrumpir en escena es el fiscal del distrito Harvey Dent, antes de que un gánster desfigurase su rostro y se convirtiese en el enloquecido criminal Dos Caras. En los cómics, quien comete tan cruento acto contra Dent es Salvatore Maroni, al que se menciona en The Batman e interpretará Clancy Brown en El Pingüino; por lo que, llegado el caso, la aparición de Dos Caras en la secuela tendría sentido.

No obstante, en este sentido, Reeves sostiene que lo importante bajo su punto de vista era "encontrar el modo de presentar a estos íconos pop, estos personajes míticos que todos conocen, y trasladarlos para que Gotham parezca un lugar real de nuestro mundo". "Eso no significa que no vayas a ver personajes que la gente adora. Es exactamente lo que queremos hacer", añadió.

Reeves, Farrel y Dylan Clark son los productores de El Pingüino junto a su showrunner Lauren LeFranc. Craig Zobel (The Hunt) dirigirá los tres primeros episodios de la serie, que también cuenta en su reparto con Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) y Theo Rossi (Dr. Julian Rush).