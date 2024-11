El gran error de El Pingüino con Batman ya es insostenible pero puede arreglarlo en su final

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

A pesar de ser spin-off y secuela de The Batman, El Pingüino se acerca ya a su desenlace habiendo ignorado casi por completo la figura del caballero oscuro. Y es que, a pesar de ser el gran justiciero de Gotham, por el momento el héroe no se ha inmiscuido en las maquinaciones criminales de Oz Cobb, lo cual, teniendo en cuenta la escalada de violencia entre él y Sofía, parece cada vez más difícil de justificar, sobre todo tras los eventos del séptimo episodio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La ficción de Max comienza tan solo días después del final de la cinta de Matt Reeves, es decir, cuando la ciudad aún se está recuperando de la inundación provocada por los seguidores de Enigma y los bajos fondos criminales acusan un vacío de poder tras la muerte de Carmine Falcone.

Sería lógico pensar que, en una situación así, Batman se viese desbordado por otros problemas o que la guerra entre las bandas criminales no haya alcanzado una importancia suficiente para obligarle a intervenir. Algo que quizá podría haber justificado su ausencia en los primeros episodios de El Pingüino... pero, tras el séptimo capítulo, esta explicación parece ya insostenible.

Y es que, si bien al principio los actos de Oz, Sofía y compañía podían pasar desapercibidos en un contexto de caos, más aún considerándolos normales dentro de la dinámica de las mafias, su juego se ha ido volviendo más ambicioso y, por tanto, más peligroso. En su búsqueda de poder, el Pingüino se ha enfrentado a dos de las familias criminales más importantes, los Falcone y los Maroni... de las cuales, a estas alturas de la serie, ya no queda prácticamente nada.

Diversos sucesos deberían haber llamado la atención de Batman, ya que han alcanzado incluso repercusión mediática, entre ellos, la sospechosa muerte de todo el clan Falcone. En todo caso, puede que el murciélago simplemente esté satisfecho con esta guerra entre criminales, y que esté dejando que se maten unos a otros y le hagan el trabajo sucio.

Pero lo ocurrido en el final del séptimo episodio parece un motivo más que suficiente para que Bruce Wayne salga a las calles de Gotham. Y es que, en este caso, las víctimas no son mafiosos sino gente inocente. Y una cosa es que Batman no intervenga cuando los criminales se matan entre ellos, pero otra muy distinta es que no haga nada cuando sus disputas se cobran vidas de ciudadanos inocentes.

En el penúltimo capítulo de la ficción, Sofía Gigante, harta de seguir los pasos de su padre, decide acabar con todo y, en lugar de reclamar el negocio del Bliss, envía un coche lleno de explosivos a la base subterránea de Oz, destruyéndola. Oz sobrevive al atentado pero, al emerger a las calles, ve sus terribles efectos en la superficie, encontrándose con edificios derruidos y múltiples heridos.

Habrá que esperar para comprobar si el Batman de Robert Pattinson finalmente hace acto de presencia en el último capítulo de la ficción, aunque sea brevemente. En caso contrario, The Batman 2, que también contará con Colin Farrell en el papel del Pingüino, tendrá que encontrar una manera convincente de explicar la ausencia del héroe. A este respecto, existe la posibilidad de que se revele que, como en los cómics, Bruce se había tomado un tiempo fuera de Gotham para desarrollar sus habilidades y convertirse en su mejor versión.