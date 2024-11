El Pingüino 1x08: Los 4 personajes de The Batman vuelven en el final de la serie

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

El Pingüino, la serie que es a la vez spin-off y secuela de The Batman, ha llegado a su fin con el estreno de su octavo episodio. Centrada en el personaje de Colin Farrell, la ficción partía de los eventos sucedidos en la cinta de Matt Reeves, distanciándose al mismo tiempo de ellos y con una historia alejada del caballero oscuro... cuya ausencia, dada la magnitud de los hechos relatados en la ficción de HBO, parece difícil de justificar.

Ha sido en la última entrega cuando la serie ha apostado por conectar más directamente con todo el universo presentado en la película de 2022 con referencias, e incluso presencia directa, de cuatro personajes del filme original.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Entre todos los eventos del final de El Pingüino, que ha estado marcado por notables traiciones, revelaciones y una trágica y cruel muerte, es fácil pasar por alto las breves apariciones de algunos personajes que ya estaban presentes en The Batman... Si bien hay otras que son imposibles de ignorar, a pesar de no ser apariciones propiamente dichas.

MACKENZIE BOCK

Así, cabe señalar en el octavo episodio de la ficción, la presencia del jefe de policía encarnado por Con O'Neill, quien ya había hecho su primera aparición en la serie en el quinto capítulo, al frente de un operativo que investigaba la misteriosa muerte de todo el clan Falcone. La última entrega revela que el policía sigue pendiente de la extinta familia criminal ya que se le ve dirigiéndose a la mansión Falcone para decretar el fin de la guerra de bandas.

BELLA REÁL

Otra fugaz aparición es la de la alcaldesa interpretada por Jayme Lawson, a quien también se había visto anteriormente en la ficción, hablando en la televisión tras el atentado de Enigma. La política es particularmente importante debido a su intención de acabar con el crimen y la corrupción... una tarea imposible, tratándose de Gotham.

El final de El Pingüino deja claro que Oz no solo tiene un contacto en el Ayuntamiento, habiéndose aliado con el concejal Sebastian Hady (Rhys Coiro) sino que además ansía una posición de poder en el mismo... quizá la alcaldía. Así, es de esperar que, en lo sucesivo, Reál esté en el radar del criminal y resulta probable que vaya a ser víctima de sus maquinaciones.

SELINA KYLE, A.K.A. CATWOMAN

Ahora bien, aparte de la presencia de Bock y Reál, cuyo papel en The Batman no dejaba de ser muy secundario, el final de la ficción ha supuesto el regreso, de forma velada, de dos importantes personajes de la cinta de Reeves, en unas escenas que no hacen más que remarcar que El Pingüino es un puente entre dos entregas cinematográficas. La primera de ellas es Selina Kyle.

Engañada y derrotada por Oz, Sofía es arrestada y devuelta a Arkham... una situación que parece afectarle profundamente, lo que es normal, teniendo en cuenta la tortura que por una década sufrió en ese lugar. La mujer se muestra impávida incluso ante su amante, el Dr. Julian Rush (Theo Rossi), al que solo presta atención cuando le entrega una carta de su "medio hermana", Selina Kyle.

Y es que en The Batman se descubría que el personaje encarnado por Zoë Kravitz era fruto de una de las muchas aventuras de Carmine Falcone, que mató a su madre estrangulándola como hizo con tantas otras mujeres que trabajaban en club. Al ver la carta, Sofía enseguida sonríe y cambia su gesto ausente, lo que puede adelantar una presunta alianza entre ambas para vengarse de Oz y todos aquellos que las hicieron sufrir tanto a ellas como a sus madres.

BATMAN

Por último, y quizá más importante, el capítulo final de El Pingüino regala a los fans en su último plano una referencia directa al gran ausente de la serie: The Batman. Al igual que Selina Kyle, Bruce Wayne no llega a hacer acto de presencia en la ficción, pero tampoco es necesario, porque su señal ya es suficiente para que todo espectador sepa que el caballero oscuro está en Gotham.

Justo cuando Eve baila junto a Oz, tratándolo como si fuera su madre, ensalzado su figura y asegurándole que ya no hay nadie ya que se pueda interponer en su camino, la señal luminosa del murciélago brilla en el cielo nocturno, dejando claro que, aunque el justiciero haya estado ausente durante los últimos eventos, pronto se enfrentará al Pingüino.