MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El Pingüino ha llegado a su fin. Centrada en el ascenso al trono criminal de Oz Cobb (Colin Farrell), la ficción ha estado repleta de muerte y traición, mostrando al personaje como un hombre despreciable, dispuesto a todo para conseguir poder... pero contrastando esta faceta suya con cierta humanidad, sobre todo reflejada en las relaciones con personas cercanas. En todo caso, el último episodio ha resuelto esta dualidad, haciendo de Oz un verdadero villano sin redención posible tras un cruel asesinato a sangre fría, distinto del resto de crímenes por su carga emocional.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A pesar de todas las maldades perpetradas, el carismático personaje de Farrell era capaz de despertar cierta simpatía en el espectador por diversos factores. No obstante, a medida que avanzaba la ficción, el lado oscuro de Oz empezaba a pesar más... hasta que, en el último episodio, parece ser que no queda ya nada bueno en él.

Si la revelación de que Oz había sido el responsable de la muerte de sus hermanos, Jack y Benny, ya dejaba ver la verdadera naturaleza del criminal, la realidad bajo todas las mentiras, el octavo capítulo de la serie se encarga de dejar claro que los años no lo han cambiado para mejor. Y es que, tras asegurarse el poder y la inmunidad, habiendo usado a Sofía como chivo expiatorio, Oz todavía comete un crimen más, asesinando a su mano derecha, Victor, justo después de que él le llame "familia".

"Lo que tiene la familia es que te da fuerza y te impulsa, pero... joder también, te hace débil y no me lo puedo permitir. Lo siento, eres buen tío Vic, tienes buen corazón. No ha sido en vano", explica Oz al joven mientras lo estrangula. Victor, que le había visto en sus peores momentos, que había sido clave en su ascenso al poder y por quien aparentemente el Pingüino sentía cierto cariño, viéndose quizá identificado con él, se había convertido en una debilidad que eliminar... Y lo hace sin remordimiento alguno.

UNA MUERTE CLAVE EN LA TRAGEDIA

"Oz ha demostrado ser una persona narcisista que vive en su propia ilusión. Le ha costado mucho recibir amor y lo busca en su madre, pero nunca confía plenamente en la gente", ha explicado la showrunner, Lauren LeFranc en declaraciones a Deadline. "En muchos sentidos, es un hombre roto", ha señalado.

"En lo que respecta a Victor, era muy importante para mí que Oz le matara, no porque tuviera motivos para hacerlo, Victor le ayudó. Victor es como de la familia. Sin embargo, Victor vio a Oz en su punto más débil, en su punto más vulnerable. Oz realmente siente que necesita cierto grado de poder. No puede tener debilidad, así que mata a Victor", ha argumentado LeFranc.

La showrunner insistió en que, desde su punto de vista, el asesinato no estaba motivado por algo que el chico hubiera hecho mal sino por el hecho de que, en ese momento, Oz elegía "matar su propio corazón y abrazar el monstruo que es". "Es una tragedia terrible, y siempre he visto nuestra serie como una tragedia. Espero que la gente se horrorice por lo que Oz decide hacer porque no hay ninguna razón justificable que nos hayan dado para que lo haga, lo que siempre es importante", expresó.

La muerte de Victor era, en cierto modo, inevitable en la historia que se iba a contar. De hecho, el actor que da vida al joven en la ficción, Rhenzy Feliz reveló que conocía el final de su personaje desde el principio. "Sabía cuál era el punto final, así que podía intentar crear un arco que terminara y, con suerte, hacerlo lo más trágico y sorprendente posible", explicó.