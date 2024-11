Temporada 2 de El Pingüino: Colin Farrell volverá... Con una condición

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El Pingüino ha llegado a su fin, preparando la saga para la secuela de The Batman, que comenzará a rodarse en 2025. Tras dar vida al villano en los ocho episodios, Colin Farrell ha hablado sobre una posible temporada 2 y ha desvelado cuál sería su condición para retomar el papel.

El pasado mes de septiembre, Farrell acabo con las esperanzas de los fans que esperaban una segunda entrega. "No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me estaba quejando y quería que terminara", dijo sobre la serie en declaraciones a Total Film. "Tal vez, en un año, lo haría. Pero cuando terminé, pensé: 'No quiero volver a ponerme ese maldito traje nunca más'", añadió.

Sin embargo, ahora Farrell ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que se ha mostrado más optimista respecto a una posible continuación. "Si hay una gran idea, y el guion es tan fuerte como lo fue en la primera temporada, por supuesto que lo haría", afirmó.

Según el actor, fue la acogida de los fans lo que le ha hecho cambiar de opinión. "Para mí, el listón del éxito no es muy alto. Es: '¿Le gusta a la mayoría de la gente?'. Simplemente eso. Me encanta estar en cosas que son aprobadas por la crítica, es mucho mejor que la alternativa, pero he estado en esto el tiempo suficiente para saber que es la audiencia la crítica más importante", valoró.

Tal como señala el medio, El Pingüino fue concebida como una miniserie, pero, a raíz de su éxito, Matt Reeves y la showrunner Lauren LeFranc están negociando con Max una segunda temporada.

EL "INFIERNO" DEL PINGÜINO

"Colin es una persona realmente empática. Y vivir en esa oscuridad, y encima de eso, tener todo ese látex puesto día tras día, sé que por mucho que le encantara el papel, también era una especie de infierno al mismo tiempo", dijo Reeves sobre la experiencia del actor en la serie.

"Firmé para tres películas de The Batman, pero no sabía si estaría en la segunda", confesó Reeves a The Hollywood Reporter. "Me dijeron que tengo cinco o seis escenas en la segunda película. No tengo esperanzas ni expectativas. Realmente soy un libro abierto", añadió, dejando abierto el futuro de su personaje en la saga.