¿Ha Confirmado El Pingüino A Hush En The Batman 2?

¿Ha Confirmado El Pingüino A Hush En The Batman 2? - WARNER/DC COMICS

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

El Pingüino sigue expandiendo el universo de The Batman en cada uno de sus episodios y también la mitología del personaje en los cómics. Buena prueba de ello es la secuencia inicial de su tercer capítulo, la cual incluía un sutil guiño a uno de los más legendarios villanos a los que el caballero oscuro se ha enfrentado en los cómics.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Bliss, el 1x03 de El Pingüino arrancaba con un flashback de lo más revelador. Y es que la escena en cuestión mostraba a los espectadores una nueva mirada al caos que Enigma (Paul Dano) causó cuando la explosión de sus bombas en los diques de la ciudad provocó una devastadora inundación, debilitando la infraestructura de Gotham.

Pese a que el desastre se cobró muchas víctimas, Víctor Águilar (Rhenzy Feliz), el compinche criminal de Oswald Cobb (Colin Farrell), supo mantenerse a salvo. En un momento dado, se pudo ver cómo la corriente arrastraba un letrero que decía: "Elliott Bridge". Seguramente, este detalle no haya pasado inadvertido ante la atenta mirada de los incondicionales, pues el nombre tiene bastante historia en las grapas.

Los Elliot son, junto a los Wayne, una de las familias más antiguas de Gotham. Es más, Edward Elliot fue uno de los principales fundadores de la ciudad y también muy influyente; así pues, es lógico que su apellido figure en el cartel de un puente.

Pero lo que ha hecho saltar las alarmas es que esta referencia podría no ser casual. ¿La razón? Que la serie podría estar insinuando que el bisnieto de Edward, Thomas Elliot, no está muy lejos, aunque no haya debutado todavía en ninguno de los episodios.

HUSH EN THE BATMAN 2

Y es que, como recordarán los más entusiastas, en los cómics de DC, Thomas Elliot fingió ser amigo de Bruce Wayne antes de tomar la identidad de un significativo villano de Batman: Hush. También es una de las pocas personas que sabe quién se oculta bajo la capucha del caballero oscuro, lo que lo convierte en un adversario especialmente peligroso.

Ya se hizo alusión a esta identidad empleada por Tommy Elliot en The Batman cuando Enigma expuso el acuerdo económico entre el difunto Thomas Wayne y el asesinato de su padre, el reportero del Gotham Gazette Edward Elliot, ordenado por Carmine Falcone. Por lo que no son pocos quienes barajan la posibilidad de que Hush sea el gran villano en la secuela que, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida nuevamente por Matt Reeves, verá la luz a finales de 2026.

No obstante, aunque se han enfrentado en numerosas ocasiones, con el tiempo, Hush se convirtió en uno de los aliados más poderosos de Batman. Sea como fuere, cabe la posibilidad de que El Pingüino arroje algo más de luz al respecto antes de finalizar su primera temporada en Max.