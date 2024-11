El final de El Pingüino: Traición, muerte y conexión con The Batman 2

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

El Pingüino, spin-off y secuela de The Batman, ha terminado su andadura con el estreno de su octavo y último capítulo. Centrada en el personaje encarnado por Colin Farrell, la serie de HBO ha seguido el ascenso al trono del poder criminal de Oz Cobb. Un viaje plagado traición y muerte que no han faltado en un desenlace que deja preparado el terreno para The Batman II, que verá la luz a finales de 2026, y que ha mostrado la verdadera cara del monstruoso villano con las escenas más crueles e importantes de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Algo grande o nimio' el último episodio de El Pingüino retoma la acción justo donde lo dejó la séptima entrega, con Oz y Francis a merced de Sofía Gigante y sus planes de venganza. Con el único objetivo de hacer sufrir a su antiguo chófer por todo el mal que le ha causado, la hija de Carmine Falcone trata de destapar ante la madre del protagonista la verdad sobre lo que les ocurrió a los hermanos de Oz.

El Pingüino se niega a confesar que fue él quien dejó morir a Jack y Benny, insistiendo en sus mentiras aun cuando amenazan con torturar a su madre si no reconce que él fue responsable de la muerte de sus hermanos.

No obstante, Francis acaba revelando que ella lo había sabido todos esos años y que lo odiaba por ello. De hecho, un flashback enmarcado en el proceso de hipnosis al que fue sometida por el doctor Julian Rush (Theo Rossi), revela que la desconsolada madre había estado a punto de dejar que Rex Calabrese lo matara en su momento.

Tras ser liberada de sus ataduras... rota y desencajada, Francis rompe una botella y apuñala a su hijo en el estómago. Acto seguido, sufre un derrame cerebral que la dejará en estado vegetativo.

EL PINGÜINO, VIVO Y LIBRE DE CULPA

Pero, aprovechando el revuelo, el personaje de Farrell consigue escapar de los hombres de Sofía y llevar a su madre a un hospital. Después de esto, es Victor Aguilar quien le ayuda a seguir adelante, recordándole todo lo que ha conseguido. Con dos movimientos clave, el Pingüino vuelve a hacerse con el control de la situación y recuperarse del duro golpe sufrido. Su primera parada, el ayuntamiento donde vuelve a buscar al concejal Sebastian Hady.

"En ese cráter estaba el mayor laboratorio de drogas de Gotham y dirigido por un cabrón muy listo además, Salvatore Maroni. Estaba vendiendo una droga nueva llamada Bliss. Yo intento mantenerme al margen de esas cosas sabes pero la cuestión es que es la guerra de siempre los Maroni y los Falcone puteándose entre ellos los Maroni matan al hermano de Sofía y ella entra en modo psicópata", le explica Oz.

El protagonista le ofrece valiosa información al concejal para que él quede exculpado de todo y, además, Hady aparezca ante los ciudados como un héroe, como "alguien a quien amar, Sébastien Haley el hombre que volvió a dar la luz en Crown Point, devolvió la dignidad a la gente encerró al último de los Falcone y acabó con una puta narcoguerra que lleva décadas siendo la lacra de nuestras calles". A cambio, Cobb quiere "sentirse bien recibido en un sitio como este, conocer alguna de tus amistades y... no sé, a lo mejor un día nos encontramos con Bela Reál". Es decir, El Pingüino quiere tener influencia directa en la política de la ciudad para continuar así expandiendo su poder y su imperio criminal.

SOFÍA, DE VUELTA A ARKHAM

Pero Oz no solo logra aliarse con el concejal Sebastian Hady, usando a Sofía y su mala fama como chivo expiatorio atribuyéndolo todo lo ocurrido, sino que además, y gracias a la traición de los segundos al mando de las bandas, consigue engañar y atrapar al personaje de Cristin Milioti.

La hija de Carmine, preparada para iniciar una nueva vida, había prometido el legado de los Falcone a cualquiera que capturara y le entregara a Oz, pero cuando el jefe de las Triada lo pone a su merced, este es asesinado por Link, su mano derecha. En un cambio de tornas, Sofía se halla a merced del Pingüino pero, en vez de matarla, este deja que la capturen y la lleven de vuelta a Arkham, ya que necesita alguien a quien culpar de todo lo ocurrido en Gotham en las últimas semanas.

En este punto hay que destacar que es más que probablemente que esto no sea lo último que los fans vean del personaje de Cristin Milioti. Y es que, a pesar de lo duro que le pueda resultar el regreso al manicomio que quebró su mente, la penúltima escena de la serie demuestra que Sofía no está sola.

El doctor Rush, que sigue enamorado de ella, la vigila y, además, en una de las sorpresas que la serie tenía guardadas para su final, la hija de Carmine recibe una carta de su medio hermana... Selina Kyle (a.k.a. Catwoman).

LA PEOR TRAICIÓN

Cuando parece que la vida al fin le sonríe a Oz, que se ha hecho con el poder que tanto deseaba, este aún comete un crimen más, quizá uno de los más impactantes de la serie por su significado. Y es que el personaje de Farrell estrangula a Victor justo después de que este le llame "familia", argumentando que una relación tan cercana es ya una debilidad que no podía permitirse.

"Joder Vic, tú y yo somos lo único que nos queda. Y yo no creo en el destino ni nada pero... nos hemos encontrado. Me has visto en mis peores momentos con todo lo de mi madre y has estado a mi lado a cada paso, joder. Pero escucha chaval, esta vez no puedo llevarte conmigo", dice Oz que entonces agarra violentamente del cuello a Vic. "Lo que tiene la familia es que te da fuerza y te impulsa pero... joder también, te hace débil y no me lo puedo permitir. Lo siento, eres buen tío Vic, tienes buen corazón. No ha sido en vano", le explica mientras lo estrangula hasta la muerte.

Así, el criminal asesina a sangre fría a su más leal compañero y, sin rastro de remordimiento alguno, vacía su cartera, quedándose con el dinero y arrojando su carnet de identidad al agua. Tras este último y deleznable acto de traición, Oz parece más que satisfecho consigo mismo y lo único que le pesa es que su madre no esté consciente para decirle lo orgullosa que está de él.

El Pingüino la mantiene en una cama de hospital en su lujoso ático, pensando que esa es la vida, y esta vista de la ciudad desde las alturas, que siempre quiso. Mientras a ella se le escapa una lágrima y baja para bailar con su amante que, vestida como Francis le trata como si fuera su hijo. "Oswald, baila conmigo cariño", le dice dice el personaje de Carmen Ejogo vestida exactamente con el mismo vestido de fiesta que su madre lucía la noche que fueron al club de jazz. "Dime que me quieres. Dime que estás orgullosa de mí", ordena Oz. "Te quiero, Oswald", replica obediente Eve.

"Lo he logrado, mamá. ¿A que sí? Dime que lo he logrado", insiste el Pingüino. "Lo has logrado. Sabía que lo lograrías. Mi niño precioso. Gotham es tuyo, cariño. Ya nada se interpone en tu camino", contesta ella mientras siguen bailando al ritmo de If This Is Goodbye, la canción de Margaret Whiting. Es entonces cuando la señal con forma de murciélago que aparece en el cielo, augurando el gran enfrentamiento entre Oz y el caballero oscuro en The Batman 2.