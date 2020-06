Warner quiere convertir a Superman de Henry Cavill en el Hulk de DC

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Con el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' en marcha, muchos fans esperan ver de vuelta a Henry Cavil como Superman. Ahora que se ha sabido que el protagonista de 'The Witcher' está en negociaciones para rodar más películas de DC en el futuro, ¿cuáles serán las producciones en las que aparezca de nuevo el Hombre de Acero?

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el actor británico retomará el rol de Clark Kent pero no en una secuela de Man of Stell (El hombre de acero). Los planes del estudio es que el Superman de Cavill aparezca en películas del Universo DC protagonizadas por otros personajes teniendo un papel importante pero no protagonista... o incluso un breve cameo. Un rol similar al que tienen personajes como Hulk (Mark Ruffalo) o Nick Fury (Samuel L. Jackson) en el Universo Cinematográfico Marvel.

Según revela Stuart Oldham, de Variety, el regreso de Cavill sería para hacer un cameo en 'The Suicide Squad', 'Aquaman 2' o 'The Batman'. El periodista deja también claro en el tuit que estas negociaciones no incluirán una aparición extra en el montaje de Snyder de 'Liga de la Justicia', por lo que su aparición en esta versión será con material ya rodado.

Sources tell @Variety it's a cameo in one of DC's upcoming movies: The Suicide Squad, Aquaman 2 or The Batman - not the #SnyderCut https://t.co/AlNXlXMn2W — Stuart Oldham (@s_oldham) May 28, 2020

Esto deja bien claro que Warner y DC aún quieren al actor británico para ser Superman, aunque, de momento, no hay visos de que vaya a estar en marcha una secuela de 'Man of Steel', lo que no impide que Clark Kent esté presente en otras producciones de la casa.

Lo que llama la atención son los títulos desvelados, lo que causa mayor expectación en si Superman tendrá que solucionar problemas inesperados en el Escuadrón Suicida de James Gunn, si ayudará a Arthur Curry en la secuela de 'Aquaman', cuyo estreno no está previsto hasta diciembre de 2022, o si tendrá otro cara a cara con el Batman de Robert Pattinson.

Los próximos estrenos de Warner basados en personajes de DC comics son Wonder Woman 1984, la secuela protagonizada por Gal Gadot que tiene previsto su estreno, en principio, para el 14 de agosto de este año, The Suicide Squad, que se estrenará en verano de 2021 y The Batman.