Darkseid Y Atom, Confirmados En Liga De La Justicia De Zack Snyder.

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Zack Snyder al fin podrá mostrar al mundo su versión de Liga de la Justicia, que llegará en 2021 a HBO Max. Tras conocerse la noticia, van llegado poco a poco las primeras confirmaciones de otros personajes que, además de los seis héroes principales, aparecerán en el proyecto. Y entre ellos estará, como era de esperar, el archvillano Darkseid y, además, el héroe Atom.

The Atom (Átomo), el superhéroe con la capacidad de reducir su cuerpo también conocido como Ryan Choi, será interpretado por Zheng Kai, quien en el guion inicial de Snyder era un científico en STAR Labs, donde ayuda al doctor Silas Stone a experimentar con las Cajas Madre. "Esto va a ser divertido", escribió el realizador en redes sociales junto a una imagen del personaje.

