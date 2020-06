Por qué 2021 será el gran año de Batman

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El 2021 promete ser un gran año para Batman. Tras anunciarse que finalmente La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a HBO Max el próximo año, la veterana versión de Ben Affleck coincidirá con el estreno de la bisoña encarnación de Bruce Wayne encarnado por Robert Pattinson en The Batman. Y el fandom está entusiasmado.

Tras una larga espera de dos años y medio, Zack Snyder y los muchos fans que le apoyaban han conseguido que finalmente Warner haya cedido y se prepare el estreno de la versión del director de Liga de la Justicia, que podría llegar en formato largometraje de cuatro horas o en una serie por capítulos.

Eso quiere decir que mientras en streaming Ben Affleck será de nuevo el Hombre Murciélago, su sucesor Robert Pattinson se estrenará como el caballero oscuro en The Batman. Será la primera vez que dos actores interpretan a Bruce Wayne en el mismo espacio de tiempo, y los fans no han tardado en mostrar su aprobación tanto a Snyder como al hecho de que 2021 sea un gran año para el Caballero Oscuro.

"Batman de Ben Affleck obtiene el adiós que se merece. Cyborg de Ray Fisher obtiene un arco de personaje real que se merece. Superman de Henry Cavill obtiene la historia de resurrección que merece. Zack Snyder obtiene la JUSTICIA que merece ", tuiteó un fan.

"¿The Batman y Liga de la Justicia en un mismo año? DC simplemente ha ganado", añade otro fan entusiasmado con la idea, mientras que otros señalan que "Ben Affleck es el mejor Batman que hemos visto. Y nosotros, los fans, tendremos tu opinión sobre él una vez más".

@BenAffleck you'll likely never see this, but knowing #JusticeLeague is getting the #SnyderCutReleased means we as fans will get your take on Batman one more time. That matters, you were hands down the best Batman we've seen. No matter what fans appreciate what you did