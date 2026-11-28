Un vídeo de Black Adam muestra imágenes inéditas del último vuelo de Henry Cavill como Superman - WARNER BROS.

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

El breve cameo de Henry Cavill como Superman en Black Adam fue recibido con entusiasmo por buena parte de los seguidores del Universo Extendido de DC. Ahora, un vídeo del set de rodaje del filme protagonizado por Dwayne Johnson en 2022 ha mostrado imágenes inéditas del regreso del actor al papel del hombre de acero.

El director de fotografía Steven Hall ha compartido un vídeo del rodaje que muestra cómo se filmó el breve regreso de Cavill como Superman. En él se aprecia que las escenas del actor para Black Adam se grabaron íntegramente frente a una pantalla verde.

Esto no resulta sorprendente, ya que el actor de cintas como Argylle o En la zona gris se incorporó cuando el rodaje de la cinta protagonizada por Johnson ya estaba bastante avanzado. Como puede verse en el vídeo, Cavill aparece rodando su épico cameo en la escena poscréditos de Black Adam frente a una pantalla verde y enfundado en el traje de Superman.

Poco a poco, el actor se acerca a la cámara hasta quedar en primer plano, momento en el que esboza una sonrisa antes de pronunciar una línea de diálogo. La escena poscréditos de la película mostraba a Superman aterrizando en Kahndaq para plantarle cara a Adam tras el desencuentro de este con Amanda Waller (Viola Davis), dejando así abierta la posibilidad de un futuro choque entre ambos personajes.

CAVILL TAMBIÉN RODÓ ESCENAS PARA THE FLASH

Los planes pasaban por rodar una secuela de El hombre de acero y, de hecho, Cavill anunció en vídeo su regreso como el Último hijo de Krypton tras su fugaz aparición en Black Adam. Además, el intérprete llegó a rodar algunas escenas para The Flash en las que Superman, Supergirl (Sasha Calle) y el Batman de Michael Keaton tenían previsto enfrentarse a Barry Allen (Ezra Miller) tras su viaje en el tiempo.

Sin embargo, finalmente se descartó esta posibilidad y las escenas se modificaron para incluir a George Clooney en lugar del héroe kryptoniano, Supergirl y Batman a petición de James Gunn. Asimismo, Cavill se vio forzado a colgar el traje y la capa de Kal-El después de que Gunn decidiese darle un lavado de cara al personaje, escogiendo a David Corenswet para protagonizar Superman en 2025.

En su momento, Gunn explicó que la decisión de prescindir de Cavill respondía a su propia visión del personaje y de la historia que quería contar. No obstante, aseguró que sentía aprecio por el actor y lo consideraba una gran persona. También reconoció que había recibido un trato injusto por parte de varias personas, entre ellas los responsables de la anterior etapa de Warner Bros.

Por su parte, Corenswet volverá a ponerse en la piel de Superman en Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.