Henry Cavill abre la puerta a su regreso como Superman tras la salida de James Gunn de DC: "Nunca digas nunca" - WARNER BROS

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Henry Cavill no cierra la puerta a volver a interpretar a Superman. Después del anuncio de la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, el actor británico ha asegurado que estaría totalmente dispuesto a regresar como Kal-El. Aunque sus palabras reavivan las expectativas de quienes desean verlo de nuevo con la capa, Cavill no ha anunciado ningún acuerdo ni ha revelado que existan conversaciones para su regreso.

"Mira, hay muchas historias fantásticas. Siempre hay muchas posibilidades", ha respondido en una entrevista concedida a Inverse al ser preguntado por una eventual vuelta al papel. El intérprete ha recurrido después a una referencia cinematográfica para explicar su postura: "Como le cantaba la paloma a Fievel: 'nunca digas nunca'. Y yo creo en eso. Disfruté muchísimo interpretando a Superman en el pasado. Ahora no diría nunca".

Durante la conversación, el entrevistador planteó expresamente la opción de que encarnase al Superman del aplaudido arco de los cómics Kingdom Come, pero Cavill no confirmó que esa historia esté en desarrollo ni que haya recibido una propuesta para protagonizarla. Su respuesta fue más amplia y se centró en las distintas historias del personaje que podrían adaptarse. El británico tampoco realizó valoración directa del actor sobre la salida de Gunn y Safran.

En todo caso, estas declaraciones llegan después del cambio de liderazgo en DC Studios: Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel, asumirá la presidencia y la dirección creativa el próximo 1 de diciembre. Gunn y Safran dejarán sus responsabilidades ejecutivas para centrarse en sus trabajos creativos, pero seguirán vinculados a Man of Tomorrow, la secuela de Superman que llegará a los cines el próximo verano, con el primero como director y el segundo como productor y David Corenswet como Clark Kent/Kal-El.

EL CULEBRÓN DEL SUPERMAN DE CAVILL, EL SNYDERVERSE Y WARNER

La posibilidad de recuperar al británico remite a uno de los episodios más polémicos y comentados por los fans del anterior Universo DC, el conocido Snyderverse. Un culebrón superheroíco que se prolongó durante años. Y es que la incertidumbre sobre la continuidad de Cavill como Superman venía de años antes de la llegada de Gunn a la dirección de DC Studios.

En la escena post-créditos de Shazam! (2019), el superhéroe aparecía en el comedor del instituto para sorprender a Freddy, pero el encuadre solo mostraba su cuerpo de cuello hacia abajo. No se trataba de una escena rodada con Cavill a la que después se le hubiera recortado la cabeza: se utilizó un doble y la participación prevista del actor finalmente no se produjo. "Un día me dijeron que no iba a ocurrir. No sé más detalles", explicó posteriormente el director David F. Sandberg. El desacuerdo con Cavill en este cameo fue el germen de un desencuentro mayor que terminó con el actor apartado del DCEU, que ya por entonces parecía herido de muerte.

Así, la situación volvió a repetirse en febrero de 2022, en el desenlace de la primera temporada de El Pacificador, la serie creada por James Gunn. Superman llegaba junto a Wonder Woman, Flash y Aquaman cuando el equipo protagonista ya había resuelto el enfrentamiento con las Mariposas. Sin embargo, mientras Ezra Miller y Jason Momoa mostraban sus rostros e intercambiaban unas frases, el hombre de acero y la amazona permanecían entre las sombras. Aquella nueva aparición sin mostrar la cara de Superman abría aún más la incógnita sobre el futuro de Cavill.

Parecía que las aguas volvían a su cauce, con Cavill de nuevo tomando el manto de Superman, en Black Adam (2022). Después de la insistencia de Dwayne Johnson ante el estudio, Kal-El reaparecía, ahora sí con el rostro de Cavill en la escena post-créditos que auguraba un futuro para el hombre de acero.

El propio Johnson lo explicó en una entrevista con CulturaOcio: "Luchamos durante quince años para hacer la película de Black Adam y luchamos durante seis años para que Henry Cavill volviera como Superman". Johnson aseguró que no había aceptado las negativas iniciales de Warner: "Si nuestro objetivo es comenzar una nueva era en el Universo DC, con nuevas narrativas y personajes que convergen... si queremos hacer eso, no podemos hacerlo sin Superman. Tiene que volver, es así de simple. Y no acepté un 'no' por respuesta".

El 24 de octubre de 2022, Cavill confirmó públicamente su vuelta y presentó su aparición en Black Adam como "solo un aperitivo de todo lo que está por venir". Pero la promesa quedó truncada apenas dos meses después: tras reunirse con Gunn y Peter Safran, recién incorporados a la dirección de DC Studios, anunció que finalmente no continuaría como Superman.

Gunn y Safran habían optado por una nueva película centrada en una etapa anterior de la vida de Clark Kent, que acabaría protagonizando Corenswet. El contraste entre aquel regreso celebrado y su rápida cancelación desató una fuerte polémica entre los fans de DC y la decisión provocó una oleada de críticas de los seguidores , dirigidas especialmente contra Gunn.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes. Después de todo, no regresaré como Superman", escribió Cavill en diciembre de 2022. El actor subrayó entonces la contradicción entre el anuncio que había realizado semanas antes y la decisión de la nueva dirección: "Después de que el estudio me pidiera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida". Pese al revés, expresó su respeto por el cambio de rumbo de la compañía.

El propio Gunn reconoció posteriormente lo desafortunada que había sido aquella transición. En una entrevista con el pódcast Happy Sad Confused, recordó que el anuncio del regreso de Cavill coincidió con el cierre de su acuerdo para dirigir DC Studios y calificó de "terrible" tener que comunicarle que no seguiría como Superman. También elogió la reacción del intérprete: "Fue todo un caballero, un tipo fantástico".