James Gunn confirma que ya tiene planes para Superman más allá de Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow tiene previsto su estreno en cines para el 9 de julio de 2027, con David Corenswet de nuevo como Superman y Nicholas Hoult retomando su papel de Lex Luthor. Su director y guionista, James Gunn, ha confirmado que tiene planes para el hombre de acero más allá de esta nueva entrega.

"La saga de Superman comienza con Superman, continúa con Man of Tomorrow y seguirá adelante, incluyendo a muchos personajes que hemos presentado en otras historias", afirmó Gunn en Threads. "Pero eso no significa que esas otras historias existan únicamente para preparar el terreno para lo que sucederá en ella", añadió.

Con estas palabras, Gunn deja claro que tiene en mente nuevas historias para el hombre de acero en el Universo DC tras Man of Tomorrow. Sin embargo, por ahora, ni Gunn ni Peter Safran han desvelado cuál podría ser la próxima entrega del último hijo de Krypton, aunque los rumores y las informaciones que han ido surgiendo sobre los próximos proyectos del DCU apuntan a varias posibilidades.

¿CUÁL PODRÍA SER LA PRÓXIMA ENTREGA DE LA SAGA SUPERMAN?

Superman es la piedra angular sobre la que se sustenta el DCU de Gunn y Safran y, de hecho, varios de sus personajes han aparecido en otros proyectos de este universo. Su secuela, Man of Tomorrow, volverá a reunir al hombre de acero con Lex Luthor y ampliará el alcance de la historia con la incorporación de Supergirl (Milly Alcock) y John Stewart (Aaron Pierre) tras el desenlace de Linternas, por lo que su aparición contribuirá a conectar la película con otras tramas del DCU.

Si el filme tiene el mismo éxito que su predecesora, DC Studios podría impulsar una tercera película en solitario de Superman. Por otra parte, según las informaciones más recientes, también estaría dando prioridad al desarrollo de una película de Wonder Woman, que contaría con un guion de Ana Nogueira, responsable del libreto de Supergirl.

Aunque todavía se desconoce si abordará los orígenes de Diana Prince o contará una aventura independiente, su historia podría estar vinculada a la trama general del DCU. Man of Tomorrow podría adelantar la llegada de la amazona, mientras que Kara Zor-El (Milly Alcock) también tendría un papel relevante en la siguiente película del universo tras su aventura en solitario.

Otra opción a contemplar sería Liga de la Justicia. Hasta el momento, se desconoce cuándo el equipo de legendarios héroes de DC Comics podría dar el salto a la gran pantalla.

Sin embargo, muchos de sus integrantes, además de Superman, como John Stewart, Mr. Terrific o Hawkgirl, ya forman parte del DCU, de manera que Man of Tomorrow podría significar un paso más hacia la futura formación del equipo. Asimismo, otra posibilidad igual de plausible sería una película de Batman y Superman: Los mejores del mundo, un proyecto que los fans llevan mucho tiempo esperando ver. En todo caso, por ahora, toca esperar para averiguarlo.