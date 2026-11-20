Archivo - Kieran Culkin en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - LIONSGATE - Archivo

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Los Juegos del Hambre, la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins, regresa a los cines con el estreno de Amanecer en la cosecha. Francis Lawrence vuelve a dirigir la nueva entrega ambientada en Panem 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre. Y al tratarse de una saga tan mediática y con tantos seguidores no son pocos los espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos, como Spider-Man: Brand New Day e incluso en Vengadores: Endgame Encore, que incluyó nuevo metraje en estas secuencias extra.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias durante los créditos o tras los mismos han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, los estrenos más recientes de la franquicia, Supergirl y Clayface, no contaban con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic, Toy Story o Street Fighter. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Y en el caso del filme protagonizado por Joseph Zada, Mckenna Grace y Whitney Peak la respuesta es negativa. No, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha no cuenta con ninguna escena extra ni durante los créditos ni después de los mismos.

Una decisión que no es sorprendente ya que ninguna de las películas de la saga Los juegos del hambre tiene escenas post-créditos ni a mitad de los créditos.

Es decir que ni en las cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, estrenadas entre 2012 y 2015, ni en la anterior precuela, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes estrenada en 2023, había metraje extra tras el final de la trama.