Los fans culpan a "la maldición de DC" del despido de James Gunn y Peter Safran: "Era inevitable" - WARNER/CONTACTO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

La noticia de que James Gunn y Peter Safran no continuarán al frente de DC Studios, sino que serán sustituidos por Jeremy Latcham, ha sido una verdadera sorpresa para muchos. Mientras que algunos fans han lamentado el cambio en la dirección y se han mostrado preocupados por el destino del universo cinematográfico, otros se lo han tomado con resignación.

"No estoy seguro de cómo será el futuro, pero parece que DC está maldita cada vez que intenta hacer algo de imagen real. Un paso adelante y dos atrás", expresó un usuario de X, antes Twitter. Y es que cabe recordar que el DCU era un reinicio del universo cinematográfico después de la cancelación del conocido como Snyderverse y solo lleva cuatro años de recorrido, habiendo estrenado películas como Superman, Supergirl, Clayface y series como Linternas o Creature Commandos.

I’m unsure of the future, but it seems like DC is just cursed every time it tries anything live action.



One step forward then two steps back. https://t.co/n1AvcJ9Rtu — Lex Luthor (@LexLuthor_DCU) November 9, 2026

Aunque por el momento no está claro si la salida de Gunn y Safran implicará un nuevo 'reboot', eso es precisamente lo que muchos se temen. "Esto es una locura, jajaja. Al final van a volver a reiniciar el universo, ¿no?", escribió un fan, mientras otro se preguntaba si llegará a ver alguna vez en su vida "un universo cinematográfico de DC próspero y estable".

This is crazy lol they’re gonna end up rebooting the universe again aren’t they? Lmao https://t.co/d9KqkoiiMr — Notesferatu (@cangianote_) November 9, 2026

will i ever get to see a thriving and stable DC cinematic universe in my lifetime — Jalen (@jayjjalen) November 9, 2026

Por otro lado, hay quien se ha adelantado a las esperanzas que pudieran tener los fans de Zack Snyder y su DCU, indicando que, "esto no significa que Henry Cavill volverá a ser Superman".

No Snyder fans, this does not mean Henry Cavill will be superman again pic.twitter.com/YQkoJlXTI7 — Rake (@Rakeathan) November 9, 2026

LA SALIDA DE GUNN Y SAFRAN NO HA SIDO UNA SORPRESA TOTAL: "ERA INEVITABLE"

Cabe decir que, aunque algunos estaban contentos con el DCU, con personas señalando que Gunn y Safran "estaban haciendo un buen trabajo", otros no lo estaban tanto e incluso han achacado su salida a algunas de sus decisiones.

"Odio decirlo, pero quizá centrarse en los personajes secundarios en lugar de presentar a la trinidad principal fue un error. No tengo ni idea de en qué estaban pensando", reza una publicación, haciendo notar la ausencia de Batman y Wonder Woman. "No es ninguna sorpresa. Era inevitable", indicó otro.

This has to be a joke right lol Peter and James were doing a great job with the DCU wtf was going on behind the scenes for them to “step down” https://t.co/jTPtplJhP3 — Matty Smoove (@matty_smoove) November 9, 2026

yea no shit man this is what happens when you try and push gorilla grodd and clayface before batman and wonder woman — M1das (@M1das_OW2) November 9, 2026

"Para dejar clara mi postura: que James Gunn abandone DC Studios no es necesariamente algo malo en sí mismo. Parecía cada vez más perdido, y sus decisiones ya habían llegado a irritar incluso a sus fans más acérrimos. El verdadero problema es quién va a ocupar su puesto", expuso otro usuario. Y es que, independientemente de que el DCU de Gunn y Safran gustara más o menos, la elección de su sucesor también ha resultado controvertida debido a su defensa de los valores cristianos.