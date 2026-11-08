Henry Cavill convierte su polémico bigote de Liga de la Justicia en un videojuego que pronto estará disponible

Archivo - Liga de la Justicia ha conseguido ser más comentada por su trabajo de post-producción, dirigido por Joss Wheedon, que por su trama en sí. - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Henry Cavill, quien fuese una vez Superman y Geralt de Rivia en la serie de The Witcher, ha unido sus fuerzas con Google para crear Mustache Protocol. Se trata de un alocado videojuego al más puro estilo retro y de 16 bits, que pronto estará disponible e inspirado en el desastroso borrado digital de su bigote en Liga de la Justicia (2017).

El videojuego, según ComicBook.com, propone a los jugadores enfrentarse a un grupo de artistas especializados en efectos digitales que quieren eliminar todos los bigotes del planeta. De este modo, los usuarios podrán acompañar a Cavill en su particular cruzada para salvar el vello facial de la humanidad.

Google anunció el videojuego el pasado 4 de noviembre y explicó que Cavill está desarrollándolo con ayuda de su nuevo portátil Googlebook y de distintas herramientas de inteligencia artificial. El actor, que interpretará a Connor MacLeod en el reinicio de Los Inmortales, a cargo de Chad Stahelski (John Wick), está documentando todo el proceso en una serie de vídeos cuyo primer episodio ya está disponible.

Los siguientes capítulos se estrenarán a lo largo de noviembre, antes de que el videojuego pueda probarse a finales de mes. Además, Google ha anunciado una colaboración con 'Movember' por la que donará 11 dólares por cada partida jugada durante noviembre, hasta alcanzar un máximo de 500.000 dólares, para apoyar iniciativas relacionadas con la salud masculina.

Por otra parte, los fans pueden seguir los avances de Cavill en el desarrollo de Mustache Protocol a través de la página web oficial de Google y apuntarse para recibir un aviso cuando el videojuego esté disponible.

La polémica del bigote tiene su origen en el accidentado rodaje de Liga de la Justicia. Tras la salida de Zack Snyder del proyecto, Warner Bros. contrató a Joss Whedon para hacerse cargo de varias escenas adicionales.

Cuando se rodaron estas escenas adicionales, Cavill lucía un frondoso bigote que no podía afeitarse por contrato debido a su participación en Misión imposible: Fallout. Para recuperar su imagen de Superman, el vello facial fue eliminado digitalmente de una forma bastante chapucera, lo que dio mucho que hablar entre los fans.

CAVILL YA SE TOMABA A GUASA LA POLÉMICA DE SU BIGOTE

Por su parte, Cavill siempre se ha tomado con humor la polémica de su bigote. Muchos fans recordarán el célebre GIF de Misión imposible: Fallout en el que el actor aparece preparándose para una pelea en el baño contra Tom Cruise mientras recarga sus armas. Debido a un curioso efecto de iluminación, parece que su bigote crece de forma casi mágica.

El propio Cavill llegó a bromear con que, después de su experiencia en Liga de la Justicia, había aprendido a hacer crecer de nuevo su bigote. La afición del intérprete por los videojuegos es de sobra conocida, hasta el punto de que no pudo atender la primera llamada de Zack Snyder para ofrecerle el papel de Superman porque estaba jugando a World of Warcraft.

Asimismo, ya era seguidor de los videojuegos de The Witcher antes de interpretar al poderoso brujo Geralt de Rivia en la serie de Netflix y también tiene grandes planes para Warhammer 40.000. El actor confirmó el pasado agosto que, además de ejercer como productor ejecutivo en la serie de imagen real, seguía en pie la posibilidad de que formase parte del elenco dando vida a un personaje clave.