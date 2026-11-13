La magia es una enfermedad pestilente y letal en el tráiler de Hijos de sangre y hueso - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Hijos de sangre y hueso, la adaptación de la novela homónima de Tomi Adeyemi, con Gina Prince-Bythewood al frente de la dirección, llegará a los cines el 15 de enero de 2027. A modo de aperitivo, Paramount ha lanzado un emocionante tráiler que presenta el épico mundo de fantasía de Orïsha, un lugar donde la magia está considerada como una enfermedad pestilente y letal por el rey Saran (Chiwetel Ejiofor).

"El cumplimiento de mi deber me obliga como rey a que no olvides cuál es tu lugar", advierte Saran a una joven princesa encadenada, a la que da vida Thuso Mbedu, que intenta recuperar la magia que le fue arrebatada a su pueblo por el cruel monarca.

"La magia es una enfermedad pestilente y letal", se oye decir seguidamente a Saran, mientras las imágenes muestran un implacable asedio por parte de sus violentos soldados al pueblo de la joven. Es entonces cuando el avance descubre a la protagonista conversando con una mujer, interpretada por Viola Davis, que le hace entrega de una especie de bastón sagrado. "Prométeme que erigirás muy bien cuando luches", exige la mujer.

UN PODER CAPAZ DE ANIQUILARLO TODO

Instantes después, la adolescente encarnada por Mbedu se ve acorralada por los hombres de Saran y pide ayuda a una extraña (Cynthia Erivo) que resulta ser una guerrera.

"Alteza, los mayai han recuperado la magia", le informa una de sus fieles servidoras a Saran poco después. Es entonces cuando todo parece complicarse tras una visión.

Una escena revela que la princesa encarnada por Mbedu, que fue bendecida por los dioses, tiene el poder de aniquilarlos a todos.

"En el épico mundo de fantasía de Orïsha, una joven se embarca en una misión para recuperar la magia que le fue arrebatada violentamente a su pueblo. Ella y su hermano se alían con la hija y el hijo del rey para rebelarse contra su brutal régimen", reza la sinopsis.

Dirigida por Prince-Bythewood y coescrita junto a Adeyemi, Hijos de carne y hueso también cuenta en su reparto con Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Regina King e Idris Elba. Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray, Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji y Tèmítópé completan el elenco.