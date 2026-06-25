3 Películas Y Series De DC Que Debes Antes De Supergirl (Y 3 Que No) - WARNER BROS.

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Supergirl aterriza en los cines con una nueva versión protagonizada por Milly Alcock. La película está englobada en el DCU de James Gunn y Peter Safran y, aunque este es todavía joven, los fans ya se preguntan qué necesitan haber visto para estar al día con la franquicia y no perderse ningún detalle de la cinta que haga referencia a otro proyecto dentro del mismo universo.

En primer lugar, teniendo en cuenta el escaso recorrido que lleva el nuevo DCU (en comparación, por ejemplo, con la intrincada línea temporal del UCM), entrar al mismo precisamente con el filme de Supergirl no supone un gran problema. Por otro lado, resulta recomendable haber visto la que por el momento es la otra única película estrenada del DCU, mientras que cierta familiaridad con un par de series puede ayudar a sumergirse por completo en el universo de Gunn y Safran.

Así los siguientes títulos constituyen un interesante complemento más que una guía imprescindible para aquellos que se estén preparando para ver alzar el vuelo por primera vez en la gran pantalla a la nueva Supergirl.

SUPERMAN

Si hay un solo título que los fans deberían recordar antes de ver Supergirl, ese es Superman, precisamente la cinta que inauguró el DCU en la gran pantalla y supuso el debut de Milly Alcock como Kara Zor-El. Aunque breve, la aparición de la superheroína ya dejaba claro lo diferente que era de su primo e incluso el tono macarra que tendrían sus aventuras.

COMANDO MONSTER (CREATURE COMMANDOS)

Aunque Superman fue el primer largometraje del nuevo DCU, el pistoletazo de salida ya lo había dado el estreno de Comando Monster (Creature Commandos). La serie de animación, que prepara su segunda temporada, no ayuda a entender la historia de Supergirl pero sí que muestra otra cara del universo que Gunn y Safran están construyendo, además de contar con personajes presentes en otras producciones, como Rick Flag.

EL PACIFICADOR (PEACEMAKER)

También puede considerarse opcional ver El Pacificador (Peacemaker) antes de Supergirl, en especial su segunda temporada. Cabe recordar que John Cena hacía un breve cameo en Superman y que la serie exploraba un multiverso que podría cobrar relevancia en futuros proyectos.

SUPERGIRL: WOMAN OF TOMORROW

Más allá de los títulos del DCU, una opción obvia para prepararse para el estreno de Supergirl es leer el cómic en el que se basa. La película se inspira en la aclamada saga La Mujer del Mañana de Tom King y Bilquis Evely. Si bien las cintas suelen distanciarse bastante del material original, conocer de dónde se parte puede ayudar a entender el personaje y la visión particular del cineasta.

¿QUÉ HAY DE LAS OTRAS SUPERGIRL?

Por último, para aquellos que se preguntan si tendrían que estar al tanto de las anteriores encarnaciones de Kara Zor-El, la respuesta corta es un rotundo no. La Supergirl de Milly Alcock es la versión del personaje para el nuevo DCU y no tiene nada que ver con Sasha Calle en The Flash, Melissa Benoist en el Arrowverse o Helen Slater en la cinta de 1984.