¿Aparecen Tobey Maguire Y Andrew Garfield En El Tráiler De Spider-Man: No Way Home? - SONY PICTURES

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque 'Viuda Negra' haya llegado ya a los cines, poniendo fin a la ausencia de Marvel en las salas, buena parte del fandom echa en falta el primer tráiler de 'Spider-Man: No Way Home', el que parece el estreno cinematográfico más esperado de la Fase 4 del UCM. A pesar de que el avance se resiste aún, ya hay rumores sobre la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el adelanto.

Y lo último en relación a la película son unos rumores, publicados en Reddit que aseguran que no habrá reunión de los tres Spider-Man en el primer tráiler de 'Sin Camino a Casa'... sino en el segundo. Se trata del mismo usario que filtró a dónde iban las variantes que, supuestamente, desaparecían en Loki, así como también la identidad de Taskmaster en Viuda Negra.

La aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la tercera entrega en solitario protagonizada por Tom Holland se viene dando por hecha desde hace meses y supondrá abrir de par en par las puertas del Multiverso en el UCM.

El que aparezcan los dos en un tráiler confirmaría todas las filtraciones que han surgido alrededor de esta supuesta reunión de las tres versiones de los superhéroes arácnidos... al igual que en 'Loki', la serie de Disney+, se dan cita varias versiones del Dios del Engaño.

Ahora bien, tocaría esperar al segundo tráiler, pues en el primero no aparecerían y serviría para conocer cuál será el villano de 'No Way Home' más allá de la presencia, esta sí ya confirmada, de personajes como el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, el Doctor Octopus de Alfred Molina (villano de la primera trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire) y del Electro de Jaime Foxx (el enemigo al que se enfrentó Andrew Garfield en su segunda película en solitario).

'Spider-Man: No Way Home' está dirigida por Jon Watts y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Su estreno está programado para el 17 de diciembre.