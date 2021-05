Spider-Man 3 No Way Home: ¿Será el Duende Verde de Willem Dafoe el gran villano y líder de los Seis Siniestros?

Spider-Man 3 No Way Home: ¿Será el Duende Verde de Willem Dafoe el gran villlano y líder de los Seis Siniestros?

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Los fans de Spider-Man siguen esperando el inminente primer tráiler de No Way Home, que sin duda confirmará o desmentirá algunos de los casi infinitos rumores que circulan sobre la película dirigida por Jon Watts. Los últimos apuntan a que Willem Dafoe regresará como el Duende Verde de la trilogía original de Sam Raimi. Y no sólo eso, sino que será el líder de los Seis Siniestros.

Según informa Jeff Sneider de Collider en su último podcast, el regreso de villanos como Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus de Alfred Molina y muy posiblemente Duende Verde de Willem Dafoe no es casual ni será sólo un cameo, sino que está destinado a presentar a los Seis Siniestros (Sinister Six) dentro del Universo Marvel.

El informante afirma que el icónico grupo de enemigos de Spider-Man serán los principales antagonistas, siendo Norman Osborn el "villano principal" y estará formado por los personajes tanto de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire como de las dos películas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

Además de los tres villanos principales, los rumores también apuntan al regreso del Hombre de Arena interpretado por Thomas Hayden Church y las versiones del Lagarto y Rhino de The Amazing Spider-Man, completando así el peligroso equipo de los Seis Siniestros.

La versión del Duende Verde de Willem Dafoe es uno de los villanos de todas las películas de Spider-Man más aclamado por los fans, y su regreso junto al resto de los Seis Siniestros recolectados de las diferentes versiones del Multiverso será sin duda motivo suficiente para que la gente acuda en masa al cine para presenciar la batalla.

Spider-Man 3: No Way Home se estrena el 17 de diciembre.