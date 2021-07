Otra prueba de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

A poco más de cinco meses para su estreno, Spider-Man: No Way Home no ha revelado aún prácticamente nada de información sobre el argumento de la película y apenas se ha dado a conocer el reparto de actores que aparecerán en la cinta.

Los fans, que desde hace meses especulan con que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield aparecerán en el filme retomando sus respectivas encarnaciones como el superhéroe arácnido en el marco del Multiverso, no dejan de hacer sus propias pesquisas para intentar averiguar si finalmente se producirá el ansiado encuentro.

La última prueba llega ahora desde Brasil, ya que el actor de doblaje Manolo Rey (doblador habitual de Maguire) ha sido preguntado en Instagram si estaría en el filme doblando a la primera versión de Peter Parker. Algo a lo que el intérprete ha respondido haciendo el gesto de que sus labios están sellados para después levantar el pulgar.

Aunque el gesto puede entenderse como un: "No puedo hablar, ¿vale?", algunos fans lo han interpretado más como un "No puedo decirlo, pero sí", algo que ha alimentado aún más las esperanzas de los espectadores.

Esta no es la primera 'pista' sobre el regreso de un antiguo Spider-Man que llega a través del doblaje. El pasado mayo, durante una entrevista en el canal de YouTube El sótano del Planet, el actor de doblaje Roger Pera, que prestó su voz a Maguire en la versión en castellano de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, reveló que Marvel ya se había puesto en contacto con él para trabajar en No Way Home, confirmando así los rumores que apuntaban a la aparición de varias versiones del trepamuros.

Parece que cuanto más tiempo pasa, más difícil va a ser para el estudio seguir manteniendo en secreto los detalles que rodean a la próxima película de Spider-Man, especialmente en lo que respecta a al regreso de Maguire y Garfield.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa), dirigida por Jon Watts, que está protagonizada por Tom Holland como el superhéroe arácnido y Zendaya como MJ, contará también con la participación de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y de los villanos, el Doctor Octopus y Electro, interpretados por Alfred Molina y Jamie Foxx, entre muchos otros.