El tráiler de Spider-Man: No Way Home vuelve a decepcionar a los fans... de la mano de Tobey Maguire

El tráiler de Spider-Man: No Way Home tampoco sale durante el cumpleaños de Tobey Maguire - Marvel/Sony

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home es sin duda uno de los estrenos de la Fase 4 del Universo Marvel que más expectación está provocando entre los fans. La cinta producida por Sony y Marvel, en el marco del acuerdo de las dos campañías, de la que apenas se conoce el reparto, no ha querido revelar ningún detalle sobre su trama y es por ello que, a seis meses de su estreno... sus responsables aún no ha lanzado ningún tráiler.

Aunque Disney reveló que la demora podía estar relacionada con la estrategia coordinada que Sony y Marvel estaban siguiendo a la hora de promocionar la película, los fans no pueden dejar de construir sus teorías sobre cuándo llegará el ansiado avance. La última fecha de la decepción: El cumpleaños de Tobey Maguire.

El intérprete que dio vida al trepamuros en la primera trilogía dirigida por Sam Raimi ha cumplido años el 27 de junio, una fecha en la que los fans creían que Sony podría lanzar el primer tráiler de la película. Marvel ha revelado avances de sus títulos coincidiendo con el cumpleaños de algunos de sus actores, sin embargo este no ha sido el caso.

Los rumores apuntan a que tanto Andrew Garfield como Maguire podrían retomar el papel que convirtió a ambos en estrellas durante la tercera entrega del Spider-Man de Holland, y muchos esperaban que los fichajes fueran confirmados con el lanzamiento del tráiler en esta fecha tan señalada.

Algunos fans se lanzaron a hacer elucubraciones más elaboradas en base a indicios ciertamente rebuscados. "El cumpleaños de Tobey Maguire es mañana", señalaba un usuario de Twitter, antes de apuntar que "Andrew (Garfield) y Tobey están en Nueva York y el padre de Tom Holland ha confirmado que está volando a Estados Unidos".

Tobey Maguires birthday is tomorrow. Andrew and Tobey are in New York City. Tom Holland’s father confirmed Tom is flying out to the US.



Interesting timing. — AjepArt (@AjepArts) June 26, 2021

Sin embargo, una vez más, la decepción ha inundado el fandom, al no cumplirse las expectativas:

Hoy es el cumple de Tobey Maguire! Podría ser un buen día para que Marvel nos enseñase el primer tráiler de #SpiderManNoWayHome... 🤡 pic.twitter.com/FhdP7ADH4W — Sergio ४ (@SColubi96) June 26, 2021

Ay @MarvelStudios, sacaste trailer de Shang-Chi en el cumpleaños de Simu Liu pero cuando cumple años Tobey Maguire, no sacas trailer de #SpiderManNoWayHome.



Mal ahí. 😂😂 — Samuel (@samuantuabreu) June 28, 2021

Happy birthday to #TobeyMaguire but like... where's the #SpiderManNoWayHome trailer at? x — Silvano (@ItsMeSilvano) June 27, 2021

Esta decepción se suma a una ya larga lista de esperanzas frustradas. Los fans de Spider-Man han teorizado con el lanzamiento del tráiler en múltiples ocasiones, como cuando se filtró el supuesto programa de avances de un cine norteamericano o, precisamente, durante la víspera del cumpleaños de Tom Holland.

De momento, los espectadores tendrán que seguir esperando para descubrir el primer avance del filme dirigido por Jon Watts y cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre. Además de la presencia de Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, los rumores apuntan que el filme contará también con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que interpretaron a Spider-Man en anteriores versiones cinematográficas.

Quienes sí volverán definitivamente son Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores. Dos villanos que se suman a la presencia también confirmada de Benedict Cumberbatch, que dará vida a Doctor Strange y que tendrá un papel clave en la anunciada llegada del multiverso Marvel.