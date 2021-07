¿Pór Qué Puede Usar Magia Spider-Man En No Way Home (Sin Camino A Casa)?

Spider-Man: No Way Home se ha convertido, con permiso de las series que se estrenan semana a semana en Disney+, en el blanco favorito de las teorías de los fans de Marvel. La cinta más esperada de la Fase 4 del UCM aún no ha lanzado su primer tráiler, y el material oficial se limita a unas imágenes de los juguetes y figuras del filme... que ya han servido para dar algunas pistas y, en algunos casos como en en el del Funko Pop de Spider-Man, hacer saltar las alarmas.

La figura en cuestión es la del héroe protagonista luciendo su nueva indumentaria, el llamado 'traje integrado'. Se trata de un diseño en el que predomina el rojo y el negro pero que cuenta además con detalles dorados... y con una importante novedad en el pecho.

Y es que donde siempre suele estar la ya legendaria silueta de la araña, en este caso aparece uno de los símbolos que recuerdan a los hechizos y conjuros que utiliza Doctor Strange. Además, en lugar de lanzar una telaraña de su muñeca, lo que se ve es otro símbolo muy similar al de las mágicas artes del Hechicero Supremo de Marvel.

La presencia del personaje de Benedict Cumberbatch en No Way Home está confirmada desde hace meses y ahora esta figura podría adelantar que, entre otras cosas, lo que hará el nuevo mentor de Peter Parker será aumentar con magia los poderes del joven héroe.

Y es que, hay que tener en cuenta que la magia es una habilidad totalmente ajena hasta ahora para el personaje de Tom Holland, que solo había visto impulsadas las condiciones sobrehumanas que adquirió con la consabida picadura de la araña gracias a la tecnología incorporada por Tony Stark a sus trajes. Ahora que el personaje de Robert Downey Jr. está muerto, parece que será Strange quien ejerza de maestro de Peter... al menos en esta película que, presuntamente, abrirá ya de par en par las puertas del Multiverso.

Pero la gran pregunta ahora es: ¿Por qué el Spidey de Tom Holland puede usar la magia de Doctor Strange en No Way Home? En este punto, la teoría más plausible es que Strange haya lanzado un hechizo sobre el traje y las redes de Peter para ayudarlo a luchar contra algún poderoso enemigo, como por ejemplo, la criatura que se ve en uno de los sets LEGO de No Way Home.

Las redes corrientes de Spider-Man pueden no ser suficientes para acabar con una entidad de otro mundo o de otra dimensión, por lo que el Hechicero Supremo puede necesitar darle a Spidey una pequeña ayuda adicional para que tenga una oportunidad de ganar. Hay que recordar que Peter ya ha 'aderezado' en otras ocasiones sus redes con elementos adicionales, como electricidad en el videojuego Spider-Man de Marvel para PlayStation.

¿TELARAÑAS INTERDIMENSIONALES?

Otra posibilidad es que esta magia tenga su origen en la llegada del multiverso al UCM. Quizás ese hechizo que aparece en el pecho de Spider-Man es un conjuro que le permite atravesar portales hacia el multiverso con esa mágica telaraña creada específicamente para trepar por las realidades otros universos. Las redes encantadas pueden ser simplemente un modo de transporte, lo que le permite a Peter atravesar el peligroso Multiverso de la Locura al que tendrá que hacer frente Strange en su segunda película 'en solitario'.

Según recoge Screenrant, otra posibilidad, pero ligada también a esta última, señala que este conjuro no le permitirá a Spider-Man abrir portales para adentrarse en otras realidades, sino abrir únicamente puertas de enlace multiversales para enviar a los villanos de otros mundos de regreso a la dimensión o realidad de al que vinieron. Es decir, que el trabajo de Peter Parker en esta película será limpiar Nueva York de variantes de villanos como Electro, Doctor Octopus o Duende Verde venidas de otros universos alternativos.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) se estrena en cines el 17 de diciembre de 2021.