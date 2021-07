El tráiler de Spider-Man: No Way Home tiene vía libre tras el final de Loki

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El estreno del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) puede ser inminente. El caos del Multiverso se ha desatado en el ultimo capítulo de Loki, lo que, según ya avisió El Que Permanece, puede tener nefastas consecuencias para el futuro de todo y de todos... pero también puede traer buenas noticias.

Y es que el desenlace de la serie protagonizada por Tom Hiddleston, y la ruptura total de la Sagrada Línea Temporal, podría dar luz verde al primer adelanto de la nueva película del héroe arácnido en la que el personaje encarnado por Tom Holland coincidirá, de la mano de Doctor Strange, con las versiones de los Peter Parker de otras realidades y también con otros villanos.

Así, con el caos multiversal servido por el Dios del Engaño en su serie de Disney+, el esperado primer tráiler del filme dirigido por Jon Watts, tendría ahora el camino despejado.

Y es que, en el filme está confirmada la presencia de Alfred Molina como el Doctor Octopus, villano de segunda película de la primera trilogía de Spider-Man que vio la luz en 2004, y Jaime Foxx como Electro, némesis en la secuela de The Amazing Spider-Man estrenada en 2014. Pero lo que los fans más ansían es ver juntos en pantalla a las tres encarnaciones cinematográficas de Peter Parker: Tobey MaGuire, Andrew Garfield y Tom Holland.

A menos de seis para su estreno, Spider-Man: No Way Home no ha presentado aún ningún avance y su trama se mantiene en el más absoluto de los secretos, aunque diversas filtraciones dan por hecho que se zambullirá en el Multiverso y sus consecuencias que también se explorarán en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La nueva aventura cinematográfica de Spider-Man llegará a los cines en diciembre de este año.