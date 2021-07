Spider-Man No Way Home revela el nuevo súper poder de Tom Holland en Spider-Man: Sin Camino a Casa

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El merchandising oficial de 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin Camino a Casa') continúa revelando nuevos datos sobre la tercera entrega en solitario del Hombre Araña de Tom Holland. Además de los nuevos trajes del superhéroe arácnido, parece que uno de ellos ha desvelado una de las nuevas habilidades o poderes que tendrá Peter Parker en esta entrega.

Ha sido uno de los Funko Pop oficiales, en el que puede verse al trepamuros con su nuevo traje. Con su habitual pose clásica de ataque. Lo que ha sorprendido es que, en lugar de lanzar una telaraña, lo que se ve es un símbolo muy similar al que utiliza el Doctor Strange para sus conjuros y hechizos.

Al igual, otro símbolo pareció se le ve en la zona del pecho que suele ocupar el logotipo de la araña. Debido a que la aparición de Stephen Strange está confirmada en 'No Way Home', no sería extraño que el Hechicero Supremo le otorgase a Peter Parker una nueva habilidad. En cierta forma, será el relevo de Tony Stark como mentor del joven héroe

¿Por qué el Spidey de Tom Holland usará la magia de Doctor Strange? Lo más posible es que Doctor Strange haya lanzado un hechizo sobre el traje y las redes de Peter para ayudarlo a luchar contra la criatura que se ve en uno de los sets LEGO de No Way Home. Las redes corrientes de Spider-Man pueden no ser suficientes para acabar con una entidad de otro mundo o de otra dimensión, por lo que el Hechicero Supremo puede necesitar darle a Spidey una pequeña ayuda adicional para que tenga una oportunidad de ganar.

Aunque muchos fans desean dejar de ver a Spider-Man como superhéroe en prácticas, en 'No Way Home' se enfrentará a villanos muy poderosos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx. Con lo cual, un poco de ayuda no le va a venir mal.

El tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' sigue haciéndose de rogar y la expectación está llegando a sus cotas más altas entre el fandom, especialmente por la probabilidad de la irrupción de multiverso y lo que muchos seguidores esperan: la reunión de los tres actores que han interpretado al Hombre Araña. De momento, toca seguir esperando al 17 de diciembre.