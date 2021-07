Loki: Las reglas secretas del Multiverso Marvel ya están escritas

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el estreno del último capítulo de Loki, el multiverso es ya hecho dentro del Universo Marvel dando paso a una nueva era marcada por las múltiples realidades paralelas y variantes de los personajes que pondrá todo patas arriba. Pero este 'caos multiversal' también tiene reglas y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que ya ha tenido lugar una reunión con el equipo de guionistas de la compañía para establecer las reglas del Multiverso de ahora en adelante.

En una entrevista en el podcast D23 Inside Disney, el propio Feige ha confirmado que mantuvo una reunión de cara a varios de los próximos proyectos que la compañía tiene pendientes de estrenar, entre ellos, la serie ¿Qué pasaría si...? y las películas Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Ant-Man y la Avispa: Quantamania.

"El multiverso está surgiendo a lo grande", ha comenzado explicando Feige, quien ha señalado además que "hay una interconectividad que la gente ya ha comenzado a ver y sospechar". "He tenido una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios analizando el Multiverso, sus reglas y exactamente cómo dotarlo de la verdadera emoción que lo rodea", reveló el mandamás del estudio que ya se ha puesto manos a la obra para seguir desarrollando este complejo modelo de forma coherente y ordenada.

Aunque no hay información sobre quiénes asistieron a la reunión, es prácticamente una certeza que el co-presidente, Louise D'Esposito y la jefa de producción Victoria Alonso estuvieron presentes. También resulta más que plausible que los guionistas A.C. Bradley (¿Qué pasaría si...?), Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Jeff Loveness (Ant-Man y la Avispa: Quantumania), Chris McKenna y Eric Sommers (Spider-Man: No Way Home) asistieran al encuentro.

Cabe mencionar que Leveness y Waldron han trabajado como guionistas para Rick y Morty, mientras que McKenna y Sommers han estado implicados en Community, dos series que juegan con el concepto de Multiverso, lo que explica en gran medida por qué fueron sido elegidos por Feige para este gran proyecto.

El Multiverso fue mencionado por primera vez dentro de Marvel en Doctor Strange por Anciano, el personaje de Tilda Swinton. Después sería utilizado como parte de la treta de Mysterio en Spider-Man: Lejos de Casa, pero su primera aparición, a lo grande, ha sido en el capítulo final de Loki, con la creación de todas las ramificaciones de las líneas temporales que sin duda darán mucho juego en las próximas películas del estudio.