Tom Hiddleston (Loki) se compromete con una actriz de Capitana Marvel 2

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Tom Hiddleston debutó como Loki en Thor (2011) y es uno de los veteranos del Universo Cinematográfico Marvel. Además del papel de su vida, el actor también ha encontrado el amor en el UCM, ya que está comprometido con una actriz de la secuela de Capitana Marvel, titulada The Marvels.

Según informa The Mirror, Hiddleston está comprometido con Zawe Ashton. Ambos han dado vida recientemente a un matrimonio en la obra de teatro Betrayal, que han representado en Londres.

"La pareja fue felicitada por compañeros de la industria en los BAFTA 2022 el domingo 13 de marzo. Zawe ocultó su impresionante anillo de diamantes a los fotógrafos en la alfombra roja, cubriendo la mano con un bolso negro. Pero en el salón del Hotel Grosvenor de Londres conversó con su amiga AJ Ododu, quien luego compartió una instantánea de ella con la feliz pareja en su Instagram. En la imagen el anillo de Zawe es claramente visible", relata Mirror.

Por el momento no se sabe cómo se llama el personaje de Ashton en The Marvels, pero los rumores apuntan a que podría dar vida a una villana. En el filme compartirá planos con Brie Larson y Samuel L. Jackson. Anteriormente ha participado en títulos como Velvet Buzzsaw, La viuda, El cuento de la criada o Blitz. También ha fichado por Mr. Malcolm's List. Por su parte, Hiddleston regresará al Universo Marvel en la temporada 2 de Loki. Además, participará en las series The Essex Serpent y White Stork.