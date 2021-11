Filtración masiva de Thor 4: Love and Thunder revela por qué el dios de Marvel y Jane Foster rompieron

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega en solitario del personaje interpretado por Chris Hemsworth, sigue sin revelar su trama. Y hay fans esperan que la cinta dirigida por Taika Waititi explique la larga ausencia durante años de Jane Foster en el UCM, especialmente porque su regreso es uno de los momentos más esperados para el fandom. Una filtración de imágenes del rodaje podría explicar los motivos de su separación.

Ha sido en Twitter donde se han filtrado varias instantáneas de las grabaciones de la cinta. En ellas, aparecen Natalie Portman y Chris Hemsworth en una escena que parece ser de una cita y en la que ambos miran el escaparate de una joyería. En varias de las imágenes, puede verse que está observando anillos de boda.

Aunque el Dios del Trueno y la prestigiosa científica podrían comprometerse en 'Love and Thunder', lo que llama la atención son sus peinados. Ambos llevan un corte de pelo muy similar al que tenían en 'Thor: El mundo oscuro'.

De ahí, que varios seguidores piensen que puede tratarse de un flashback y que este explique los motivos de la ruptura de la pareja.

