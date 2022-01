Filtrada la nueva armadura de combate de Thor: Love and Thunder de Marvel

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de la esperada Spider-Man: No Way Home, los fans de Marvel tiene la vista ya puesta en las nuevas películas de la Fase 4 del UCM. Y entre ellas, una de la que más expectación genera es Thor: Love and Thunder, la cinta protagonizada por Chris Hemsworth, de la que siguen llegando constantes filtraciones. La última vuelve a dar más detalles sobre la nueva la nueva y espectacular armadura que portará el actor en el filme dirigido por Taika Waititi.

La imagen, cuya procedencia se desconoce, ha sido publicada en Twitter a través de la cuenta Cinema Hub. En ella, el hijo de Odín aparece junto a otros héroes de la Casa de las Ideas como Spider-Man, Star-Lord, Shang Chi, Groot io la mismísima Jane Foster en su identidad como Diosa del Trueno y muestra al personaje de Hemsworth luciendo la que parece ser su nueva armadura de combate.

Tal y como se puede ver, el héroe asgardiano porta su nuevo martillo, Stormbreaker llevando una capa carmesí y con un yelmo que deja su rubia melena al viento. Los detalles del dorado casco son azules y, en los extremos tiene alas áureas. Los ojos de Thor aparecen, de nuevo, rebosantes de una cegadora energía electrizante.

Leaked poster shows new Thor and Jane Foster armour, plus a potential new Black Panther 👀 pic.twitter.com/tvYlJLldkq — Cinematic Hub (@Cinematic_Hub) January 7, 2022

El diseño de la refulgente coraza sin mangas muestra el enorme poder de Thor combinando tonos en oro, azul y gris, terminando en un faldón mientras que, los brazos muestran la brillante cota de malla y los brazaletes de combate dejan parte de las manos libres para empuñar su singular mazo de poder.

Por otra parte, los pantalones de combate, aparentemente de cuero, también están recubiertos por parte de la armadura mientras que, el calzado metálico de la armadura va completamente acorde a los detalles dorados y azulados completando así un traje de batalla muy similar a la que crearon Walter Simonson y Sal Buscema cuya primera aparición fue en The Mighty Thor numero 378 publicado en 1987.

En aquella ocasión el héroe asgardiano vestía una armadura forjada por acero asgardiano que llevaba, además, un encantamiento gracias a las runas sagradas de Odín, otorgándole un nivel de protección extra al héroe, que sufría una maldición lanzada por Hela que había debilitado sus huesos y le había convertido en alguien mucho más vulnerable.

La cinta dirigida por Taika Waititi y que se estrenará el 8 de julio, cuenta además de con la presencia de Hemsworth, con Natalie Portman como Jane Foster; Christian Bale como Gorr; Jamie Alexander como Sif; Chris Pratt como Peter Quill, Karen Gillian como Nébula y Tessa Thompson como Valkyria. El filme también incluirá los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Matt Damon como el falso Loki y Melissa McCarthy como la falsa Hela. Thor: Love and Thunder también contará con la presencia de Russell Crowe, que interpretará a Zeus.