Filtrada la primera imagen de Christian Bale en Thor 4: Love and Thunder como Gorr el Dios Carnicero

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Thor: Love and Thunder, la cuarta película del Dios del Trueno de Marvel, se encuentra actualmente en plena filmación de material adicional, lo que popularmente se conoce como 'reshoots', después de que el filme terminara de rodarse el pasado junio. Este regreso de parte del equipo ha sido la oportunidad que muchos esperaban para conseguir la primera imagen filtrada de Christian Bale en la película.

El actor que interpretó a Batman en la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, dará vida en esta ocasión al villano del filme que será, ni más ni menos, que Gorr el Dios Carnicero.

En las imágenes publicadas por Daily Mail, puede verse a Bale, completamente irreconocible, en el set de rodaje vistiendo una túnica gris que cubre su cuerpo maquillado del mismo color. Al parecer, parte de la caracterización pasa también eliminar su barba, cejas y cabello.

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!



Filming has resumed in Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ