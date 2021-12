El guiño de Spider-Man No Way Home a Thor Love and Thunder que revienta la trama de la película de Marvel

El guiño a Thor Love and Thunder en Spider-Man No Way Home que reventaría la trama de la película de Marvel

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Un detalle habitual en las producciones de Marvel Studios, muy del gusto de los fans, es la inclusión de referencias, más o menos sutiles a otras producciones del Universo Cinematográfico Marvel. La última de ellas se encuentra en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) que incluye un guiño a la nueva película de Thor, titulada, Love and Thunder.

Dicho tiene lugar durante una de las secuencias del filme protagonizado por Tom Holland. Cuando la identidad secreta de Perter Parker se desvela al mundo se observa en el noticiero el rótulo inferior dice "revuelta política en Nueva Asgard como Z...".

A la luz de esta pista, un usuario de Reddit no tardó en elaborar una interesante teoría que bien puede resultar plausible y en la que relaciona los acontecimientos de No Way Home con la nueva película del Dios del Trueno, al que encarnará una vez más Chris Hemsworth, con Taika Waititi tras las cámaras.

"Anoche me di cuenta de ello volviendo a ver la película. Durante la emisión de las noticias ('me temo que no recuerdo cuál') en parte del rótulo inferior de la pantalla se lee algo como 'revuelta política en Nueva Asgard como Z...' antes de pasar a otra toma. Puede que haya parafraseado un poco, pero estoy bastante seguro de que la última letra era Z y mencionaba la agitación política de Nueva Asgard", afirmó el miembro de la red social.

"Por lo que puedo decir que no hay ningún habitante de Nueva Assgard (donde los asgardianos supervivientes viven en Noruega tras Ragnarok) cuyo nombre comience con Z. Aunque hace un tiempo que se confirmó que Russell Crowe interpretaría a Zeus en un cameo de Thor: Love and Thunder. No sabemos qué papel jugará Zeus en la película, aunque sea breve, pero, con Gorr, el carnicero de los dioses como villano principal tengo una teoría", añadió mientras aludía al personaje que interpretará Christian Bale.

"Gorr, el carnicero de los dioses, está recorriendo el universo, masacrando a las deidades de varios panteones (egipcios, mayas, etc. Muchos de ellos son personajes en las grapas). Después de perseguir a las divinidades griegas, Zeus y otros de los olímpicos logran escapar y llegar a Nueva Asgard buscando la ayuda de Thor y los asgardianos que han sobrevivido. Sin embargo, Thor se encuentra fuera junto a los Guardianes de la Galaxia por lo que, en su lugar, deben acudir a Valkyria, la nueva regente de Asgard. Esto es lo que conduce a la confusión política y finalmente, Jane regresa convirtiéndose en la poderosa Diosa del Trueno para luchar contra Gorr o, algo así", expuso.

Una teoría que cobra fuerza si se tiene en cuenta que el hijo de Odín tras Endgame se une a Star-Lord, Rocket y el resto de los Guardianes por lo que, si se hallara lidiando con amenazas cósmicas junto a sus nuevos compañeros, sería lógico que fuera Jane Foster, quien, tras la ruptura sentimental entre ambos, portase el Mjolnir convirténdose en la nueva Diosa del trueno, protectora de los asgardianos junto a la Valkyria de Tessa Thompson.

En cualquier caso, para averiguar cómo se desarrollarán los acontecimientos de Thor: Love and Thunder los fans deberán esperar al 8 de julio de 2022, momento en el que llegará a las salas de cine.